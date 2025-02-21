- Übersicht
PBJ: Invesco Food & Beverage ETF
Der Wechselkurs von PBJ hat sich für heute um -0.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.33 bis zu einem Hoch von 45.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco Food & Beverage ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PBJ News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von PBJ heute?
Die Aktie von Invesco Food & Beverage ETF (PBJ) notiert heute bei 45.43. Sie wird innerhalb einer Spanne von 45.33 - 45.80 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 45.75 und das Handelsvolumen erreichte 11. Das Live-Chart von PBJ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie PBJ Dividenden?
Invesco Food & Beverage ETF wird derzeit mit 45.43 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -2.28% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PBJ zu verfolgen.
Wie kaufe ich PBJ-Aktien?
Sie können Aktien von Invesco Food & Beverage ETF (PBJ) zum aktuellen Kurs von 45.43 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 45.43 oder 45.73 platziert, während 11 und -0.81% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PBJ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in PBJ-Aktien?
Bei einer Investition in Invesco Food & Beverage ETF müssen die jährliche Spanne 42.57 - 49.33 und der aktuelle Kurs 45.43 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.59% und -2.97%, bevor sie Orders zu 45.43 oder 45.73 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PBJ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco Food & Beverage ETF?
Der höchste Kurs von Invesco Food & Beverage ETF (PBJ) im vergangenen Jahr lag bei 49.33. Innerhalb von 42.57 - 49.33 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 45.75 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco Food & Beverage ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco Food & Beverage ETF?
Der niedrigste Kurs von Invesco Food & Beverage ETF (PBJ) im Laufe des Jahres betrug 42.57. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 45.43 und der Spanne 42.57 - 49.33 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PBJ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von PBJ statt?
Invesco Food & Beverage ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 45.75 und -2.28% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 45.75
- Eröffnung
- 45.80
- Bid
- 45.43
- Ask
- 45.73
- Tief
- 45.33
- Hoch
- 45.80
- Volumen
- 11
- Tagesänderung
- -0.70%
- Monatsänderung
- -0.59%
- 6-Monatsänderung
- -2.97%
- Jahresänderung
- -2.28%
