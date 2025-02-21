KurseKategorien
Währungen / PBJ
Zurück zum Aktien

PBJ: Invesco Food & Beverage ETF

45.43 USD 0.32 (0.70%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PBJ hat sich für heute um -0.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.33 bis zu einem Hoch von 45.80 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco Food & Beverage ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PBJ News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von PBJ heute?

Die Aktie von Invesco Food & Beverage ETF (PBJ) notiert heute bei 45.43. Sie wird innerhalb einer Spanne von 45.33 - 45.80 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 45.75 und das Handelsvolumen erreichte 11. Das Live-Chart von PBJ zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie PBJ Dividenden?

Invesco Food & Beverage ETF wird derzeit mit 45.43 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -2.28% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PBJ zu verfolgen.

Wie kaufe ich PBJ-Aktien?

Sie können Aktien von Invesco Food & Beverage ETF (PBJ) zum aktuellen Kurs von 45.43 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 45.43 oder 45.73 platziert, während 11 und -0.81% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PBJ auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in PBJ-Aktien?

Bei einer Investition in Invesco Food & Beverage ETF müssen die jährliche Spanne 42.57 - 49.33 und der aktuelle Kurs 45.43 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.59% und -2.97%, bevor sie Orders zu 45.43 oder 45.73 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PBJ.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco Food & Beverage ETF?

Der höchste Kurs von Invesco Food & Beverage ETF (PBJ) im vergangenen Jahr lag bei 49.33. Innerhalb von 42.57 - 49.33 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 45.75 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco Food & Beverage ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco Food & Beverage ETF?

Der niedrigste Kurs von Invesco Food & Beverage ETF (PBJ) im Laufe des Jahres betrug 42.57. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 45.43 und der Spanne 42.57 - 49.33 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PBJ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von PBJ statt?

Invesco Food & Beverage ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 45.75 und -2.28% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
45.33 45.80
Jahresspanne
42.57 49.33
Vorheriger Schlusskurs
45.75
Eröffnung
45.80
Bid
45.43
Ask
45.73
Tief
45.33
Hoch
45.80
Volumen
11
Tagesänderung
-0.70%
Monatsänderung
-0.59%
6-Monatsänderung
-2.97%
Jahresänderung
-2.28%
09 Oktober, Donnerstag
12:30
USD
Rede des Vorsitzenden der Fed Powell
Akt
Erw
Vorh
12:30
USD
Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe
Akt
Erw
Vorh
12:30
USD
Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe
Akt
Erw
Vorh
12:35
USD
Fed Governor Bowman spricht
Akt
Erw
Vorh
12:45
USD
Fed Governor Bowman spricht
Akt
Erw
Vorh
16:00
USD
WASDE Bericht
Akt
Erw
Vorh
16:45
USD
Rede des Vizevorsitzenden für Aufsicht der Fed, Barr
Akt
Erw
Vorh
17:00
USD
30-jährige Schuldverschreibung Auktion
Akt
4.734%
Erw
Vorh
4.651%
19:45
USD
Fed Governor Bowman spricht
Akt
Erw
Vorh