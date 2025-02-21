- Visão do mercado
PBJ: Invesco Food & Beverage ETF
A taxa do PBJ para hoje mudou para 0.26%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 45.60 e o mais alto foi 45.90.
Veja a dinâmica do par de moedas Invesco Food & Beverage ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
PBJ Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de PBJ hoje?
Hoje Invesco Food & Beverage ETF (PBJ) está avaliado em 45.75. O instrumento é negociado dentro de 45.60 - 45.90, o fechamento de ontem foi 45.63, e o volume de negociação atingiu 12. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PBJ em tempo real.
As ações de Invesco Food & Beverage ETF pagam dividendos?
Atualmente Invesco Food & Beverage ETF está avaliado em 45.75. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.59% e USD. Monitore os movimentos de PBJ no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de PBJ?
Você pode comprar ações de Invesco Food & Beverage ETF (PBJ) pelo preço atual 45.75. Ordens geralmente são executadas perto de 45.75 ou 46.05, enquanto 12 e -0.33% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PBJ no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de PBJ?
Investir em Invesco Food & Beverage ETF envolve considerar a faixa anual 42.57 - 49.33 e o preço atual 45.75. Muitos comparam 0.11% e -2.29% antes de enviar ordens em 45.75 ou 46.05. Estude as mudanças diárias de preço de PBJ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Invesco Food & Beverage ETF?
O maior preço de Invesco Food & Beverage ETF (PBJ) no último ano foi 49.33. As ações oscilaram bastante dentro de 42.57 - 49.33, e a comparação com 45.63 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Invesco Food & Beverage ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Invesco Food & Beverage ETF?
O menor preço de Invesco Food & Beverage ETF (PBJ) no ano foi 42.57. A comparação com o preço atual 45.75 e 42.57 - 49.33 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PBJ em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de PBJ?
No passado Invesco Food & Beverage ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 45.63 e -1.59% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 45.63
- Open
- 45.90
- Bid
- 45.75
- Ask
- 46.05
- Low
- 45.60
- High
- 45.90
- Volume
- 12
- Mudança diária
- 0.26%
- Mudança mensal
- 0.11%
- Mudança de 6 meses
- -2.29%
- Mudança anual
- -1.59%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 4.651%