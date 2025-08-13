Dövizler / ORLY
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ORLY: O'Reilly Automotive Inc
103.93 USD 0.24 (0.23%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ORLY fiyatı bugün 0.23% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 103.23 ve Yüksek fiyatı olarak 104.37 aralığında işlem gördü.
O'Reilly Automotive Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ORLY haberleri
- WarrenAI’nin En İyi 5 Oto Yedek Parça Perakendecisi: Değer Fırsatları ve Premium Performans
- WarrenAI’s Top 5 Auto Parts Retailers: Value Plays vs. Premium Performers
- Wolfe Research perakende kapsamını başlatıyor, WMT, HD ve DG’de fırsat görüyor
- Wolfe Research launches retail coverage, sees opportunity in WMT, HD and DG
- These 3 Stock-Split Stocks Are Absolutely Crushing the Benchmark S&P 500 This Year
- TD Cowen, O’Reilly Automotive için hedef fiyatını yükseltti
- O’Reilly Automotive stock price target raised to $125 at TD Cowen
- Is O'Reilly Automotive Stock a Buy After Recent Earnings?
- 1 Thing I Can't Stop Thinking About Following O'Reilly Automotive's Recent Earnings Report
- O’Reilly Automotive stock hits 52-week high at 104.87 USD
- O'Reilly Automotive (ORLY): Share Gain Momentum Is Real, But Valuation Remains Expensive
- Could Buying O'Reilly Automotive Stock Today Help Set You Up for Life?
- Tracking Akre Capital Management Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:AKREX)
- What Is the Highest O'Reilly Automotive Stock Has Ever Been?
- O'Reilly Automotive: Deep-Dive Reveals A Superb Business Running A Rich Valuation (NASDAQ:ORLY)
- Tracking Mario Gabelli’s Gabelli Funds 13F Portfolio – Q2 2025 Update (OTCMKTS:GAMI)
- Why Is O'Reilly Automotive (ORLY) Up 4.8% Since Last Earnings Report?
- If You Buy O'Reilly Automotive With $10,000 in 2025, Will You Become a Millionaire in 10 Years?
- Is O'Reilly Automotive Stock a Buy?
- 1 Unstoppable Growth Stock That's On Track to Double by 2030
- Advance Auto Parts: Q2 Marked By Lackluster Sales Growth (AAP)
- Advance Auto Parts stock price target raised to $60 by Evercore ISI
- BNY Mellon Global Stock Fund Q2 2025 Commentary
- Guardian Metal expands Pilot North tungsten project after promising results
Günlük aralık
103.23 104.37
Yıllık aralık
86.94 1458.37
- Önceki kapanış
- 103.69
- Açılış
- 104.00
- Satış
- 103.93
- Alış
- 104.23
- Düşük
- 103.23
- Yüksek
- 104.37
- Hacim
- 12.199 K
- Günlük değişim
- 0.23%
- Aylık değişim
- 0.17%
- 6 aylık değişim
- -92.77%
- Yıllık değişim
- -91.01%
21 Eylül, Pazar