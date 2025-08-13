FiyatlarBölümler
Dövizler / ORLY
Geri dön - Hisse senetleri

ORLY: O'Reilly Automotive Inc

103.93 USD 0.24 (0.23%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ORLY fiyatı bugün 0.23% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 103.23 ve Yüksek fiyatı olarak 104.37 aralığında işlem gördü.

O'Reilly Automotive Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ORLY haberleri

Günlük aralık
103.23 104.37
Yıllık aralık
86.94 1458.37
Önceki kapanış
103.69
Açılış
104.00
Satış
103.93
Alış
104.23
Düşük
103.23
Yüksek
104.37
Hacim
12.199 K
Günlük değişim
0.23%
Aylık değişim
0.17%
6 aylık değişim
-92.77%
Yıllık değişim
-91.01%
21 Eylül, Pazar