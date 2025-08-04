Валюты / ORLY
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ORLY: O'Reilly Automotive Inc
105.39 USD 0.90 (0.85%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ORLY за сегодня изменился на -0.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 105.38, а максимальная — 107.15.
Следите за динамикой O'Reilly Automotive Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ORLY
- TD Cowen повысил целевую цену акций O’Reilly Automotive до $125
- O’Reilly Automotive stock price target raised to $125 at TD Cowen
- Is O'Reilly Automotive Stock a Buy After Recent Earnings?
- 1 Thing I Can't Stop Thinking About Following O'Reilly Automotive's Recent Earnings Report
- O’Reilly Automotive stock hits 52-week high at 104.87 USD
- O'Reilly Automotive (ORLY): Share Gain Momentum Is Real, But Valuation Remains Expensive
- Could Buying O'Reilly Automotive Stock Today Help Set You Up for Life?
- Tracking Akre Capital Management Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:AKREX)
- What Is the Highest O'Reilly Automotive Stock Has Ever Been?
- O'Reilly Automotive: Deep-Dive Reveals A Superb Business Running A Rich Valuation (NASDAQ:ORLY)
- Tracking Mario Gabelli’s Gabelli Funds 13F Portfolio – Q2 2025 Update (OTCMKTS:GAMI)
- Why Is O'Reilly Automotive (ORLY) Up 4.8% Since Last Earnings Report?
- If You Buy O'Reilly Automotive With $10,000 in 2025, Will You Become a Millionaire in 10 Years?
- Is O'Reilly Automotive Stock a Buy?
- 1 Unstoppable Growth Stock That's On Track to Double by 2030
- Advance Auto Parts: Q2 Marked By Lackluster Sales Growth (AAP)
- Advance Auto Parts stock price target raised to $60 by Evercore ISI
- BNY Mellon Global Stock Fund Q2 2025 Commentary
- Guardian Metal expands Pilot North tungsten project after promising results
- O'Reilly Automotive's Historic Stock Split Was Spurred by a 65,000% Gain Since Its IPO. Is Its Biggest Rival About to Become Wall Street's Next Stock-Split Stock?
- What’s the top retail debate into 2026?
- Janus Henderson Research Fund Q2 2025 Commentary
- Can $10,000 in O'Reilly Automotive Stock Turn Into $61,917 by 2035?
- O’Reilly Automotive stock hits 52-week high at 100.62 USD
Дневной диапазон
105.38 107.15
Годовой диапазон
86.94 1458.37
- Предыдущее закрытие
- 106.29
- Open
- 106.08
- Bid
- 105.39
- Ask
- 105.69
- Low
- 105.38
- High
- 107.15
- Объем
- 12.000 K
- Дневное изменение
- -0.85%
- Месячное изменение
- 1.58%
- 6-месячное изменение
- -92.67%
- Годовое изменение
- -90.88%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.