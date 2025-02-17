- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
OPP: RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto
OPP fiyatı bugün -2.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 8.34 ve Yüksek fiyatı olarak 8.53 aralığında işlem gördü.
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OPP haberleri
- RiverNorth/DoubleLine fund announces rights offering to shareholders
- OPP ETF: The Preferred Shares Are A Good Deal (NYSE:OPP)
- OPP May Expose Illiquid Risk During A Time Of Heightened Economic Uncertainty (NYSE:OPP)
- OPP: Don't Trust The Distribution As It Is Not Sustainable
- OPP: Reliant On Lower Interest Rates To Fuel Growth
- Very Bad News For Closed-End Funds
- Risks To Be Aware Of When Investing In Closed-End Funds
Sıkça sorulan sorular
OPP hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto hisse senedi 8.38 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 8.34 - 8.53 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 8.56 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 965 değerine ulaştı. OPP canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto hisse senedi temettü ödüyor mu?
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto hisse senedi şu anda 8.38 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -3.90% ve USD değerlerini izler. OPP hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
OPP hisse senedi nasıl alınır?
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto hisselerini şu anki 8.38 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 8.38 ve Ask 8.68 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 965 ve günlük değişim oranı -1.30% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte OPP fiyat hareketlerini takip edin.
OPP hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 7.91 - 8.82 ve mevcut fiyatı 8.38 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 8.38 veya Ask 8.68 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -2.22% ve 6 aylık değişim oranı -0.24% değerlerini karşılaştırır. OPP fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Rivernorth hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Rivernorth hisse senedi yıllık olarak 8.82 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 7.91 - 8.82). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 8.56 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto performansını takip edin.
Rivernorth hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Rivernorth (OPP) hisse senedi yıllık olarak en düşük 7.91 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 8.38 ve hareket ettiği yıllık aralık 7.91 - 8.82 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki OPP fiyat hareketlerini izleyin.
OPP hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 8.56 ve yıllık değişim oranı -3.90% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 8.56
- Açılış
- 8.49
- Satış
- 8.38
- Alış
- 8.68
- Düşük
- 8.34
- Yüksek
- 8.53
- Hacim
- 965
- Günlük değişim
- -2.10%
- Aylık değişim
- -2.22%
- 6 aylık değişim
- -0.24%
- Yıllık değişim
- -3.90%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 4.651%