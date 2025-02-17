OPP hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto hisse senedi 8.38 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 8.34 - 8.53 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 8.56 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 965 değerine ulaştı. OPP canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto hisse senedi temettü ödüyor mu? RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto hisse senedi şu anda 8.38 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -3.90% ve USD değerlerini izler. OPP hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

OPP hisse senedi nasıl alınır? RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto hisselerini şu anki 8.38 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 8.38 ve Ask 8.68 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 965 ve günlük değişim oranı -1.30% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte OPP fiyat hareketlerini takip edin.

OPP hisse senedine nasıl yatırım yapılır? RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 7.91 - 8.82 ve mevcut fiyatı 8.38 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 8.38 veya Ask 8.68 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -2.22% ve 6 aylık değişim oranı -0.24% değerlerini karşılaştırır. OPP fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Rivernorth hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Rivernorth hisse senedi yıllık olarak 8.82 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 7.91 - 8.82). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 8.56 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto performansını takip edin.

Rivernorth hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Rivernorth (OPP) hisse senedi yıllık olarak en düşük 7.91 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 8.38 ve hareket ettiği yıllık aralık 7.91 - 8.82 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki OPP fiyat hareketlerini izleyin.