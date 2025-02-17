- 개요
OPP: RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto
OPP 환율이 오늘 0.23%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 8.50이고 고가는 8.58이었습니다.
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
OPP News
자주 묻는 질문
오늘 OPP 주식의 가격은?
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto 주식은 당일 8.56에 가격이 책정되며 8.50 - 8.58 내에서 거래되고 어제의 종가는 8.54 였고 거래 볼륨은 92이었습니다. OPP의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto은 현재 8.56로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 -1.83% 및 USD를 지켜 봅니다. OPP의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.
OPP 주식을 매수하는 방법은?
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto의 주식을 현재 8.56의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 8.86 근처로 접수되며 92 및 0.00%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 OPP의 업데이트를 확인해 보세요.
OPP 주식에 투자하는 방법은?
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto에 대한 투자시에는 연간 변동폭 7.91 - 8.82 및 현재 가격 8.56을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 -0.12% 및 1.90%를 비교합니다. OPP 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.
Rivernorth 주식 최고가는?
지난해 Rivernorth의 최고가는 8.82였습니다. 7.91 - 8.82 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 8.54와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto의 움직임을 살펴보세요.
Rivernorth 최저가는?
연중 Rivernorth (OPP)의 최저 가격은 7.91였습니다. 현재 8.56 및 7.91 - 8.82와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. OPP의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.
OPP 주식의 분할은 언제였는지?
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 8.54 및 -1.83%에서 볼 수 있습니다.
- 이전 종가
- 8.54
- 시가
- 8.56
- Bid
- 8.56
- Ask
- 8.86
- 저가
- 8.50
- 고가
- 8.58
- 볼륨
- 92
- 일일 변동
- 0.23%
- 월 변동
- -0.12%
- 6개월 변동
- 1.90%
- 년간 변동율
- -1.83%
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 3.334 M
- 훑어보기
- 1.792 M
- 활동
-
- 예측값
- -0.205 M
- 훑어보기
- -0.271 M
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 4.033%
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기