OPP: RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto
Der Wechselkurs von OPP hat sich für heute um 0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.50 bis zu einem Hoch von 8.58 gehandelt.
Verfolgen Sie die RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
OPP News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von OPP heute?
Die Aktie von RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto (OPP) notiert heute bei 8.56. Sie wird innerhalb einer Spanne von 8.50 - 8.58 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 8.54 und das Handelsvolumen erreichte 92. Das Live-Chart von OPP zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie OPP Dividenden?
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto wird derzeit mit 8.56 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.83% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von OPP zu verfolgen.
Wie kaufe ich OPP-Aktien?
Sie können Aktien von RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto (OPP) zum aktuellen Kurs von 8.56 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 8.56 oder 8.86 platziert, während 92 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von OPP auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in OPP-Aktien?
Bei einer Investition in RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto müssen die jährliche Spanne 7.91 - 8.82 und der aktuelle Kurs 8.56 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.12% und 1.90%, bevor sie Orders zu 8.56 oder 8.86 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von OPP.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Rivernorth?
Der höchste Kurs von Rivernorth (OPP) im vergangenen Jahr lag bei 8.82. Innerhalb von 7.91 - 8.82 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 8.54 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Rivernorth?
Der niedrigste Kurs von Rivernorth (OPP) im Laufe des Jahres betrug 7.91. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 8.56 und der Spanne 7.91 - 8.82 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von OPP live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von OPP statt?
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 8.54 und -1.83% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.54
- Eröffnung
- 8.56
- Bid
- 8.56
- Ask
- 8.86
- Tief
- 8.50
- Hoch
- 8.58
- Volumen
- 92
- Tagesänderung
- 0.23%
- Monatsänderung
- -0.12%
- 6-Monatsänderung
- 1.90%
- Jahresänderung
- -1.83%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 3.334 M
- Vorh
- 1.792 M
- Akt
-
- Erw
- -0.205 M
- Vorh
- -0.271 M
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 4.033%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh