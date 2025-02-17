- Panorámica
OPP: RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto
El tipo de cambio de OPP de hoy ha cambiado un 0.23%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.50, mientras que el máximo ha alcanzado 8.58.
Siga la dinámica de la pareja de divisas RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
OPP News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de OPP hoy?
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto (OPP) se evalúa hoy en 8.56. El instrumento se negocia dentro de 8.50 - 8.58; el cierre de ayer ha sido 8.54 y el volumen comercial ha alcanzado 92. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios OPP en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto?
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto se evalúa actualmente en 8.56. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -1.83% y USD. Monitoree los movimientos de OPP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de OPP?
Puede comprar acciones de RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto (OPP) al precio actual de 8.56. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 8.56 o 8.86, mientras que 92 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de OPP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de OPP?
Invertir en RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto implica tener en cuenta el rango anual 7.91 - 8.82 y el precio actual 8.56. Muchos comparan -0.12% y 1.90% antes de colocar órdenes en 8.56 o 8.86. Estudie los cambios diarios de precios de OPP en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Rivernorth?
El precio más alto de Rivernorth (OPP) en el último año ha sido 8.82. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 7.91 - 8.82, una comparación con 8.54 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Rivernorth?
El precio más bajo de Rivernorth (OPP) para el año ha sido 7.91. La comparación con los actuales 8.56 y 7.91 - 8.82 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de OPP en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de OPP?
En el pasado, RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 8.54 y -1.83% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 8.54
- Open
- 8.56
- Bid
- 8.56
- Ask
- 8.86
- Low
- 8.50
- High
- 8.58
- Volumen
- 92
- Cambio diario
- 0.23%
- Cambio mensual
- -0.12%
- Cambio a 6 meses
- 1.90%
- Cambio anual
- -1.83%
- Act.
-
- Pronós.
- 3.334 M
- Prev.
- 1.792 M
- Act.
-
- Pronós.
- -0.205 M
- Prev.
- -0.271 M
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 4.033%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.