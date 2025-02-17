OPP: RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto
今日OPP汇率已更改-1.99%。当日，交易品种以低点8.34和高点8.53进行交易。
关注RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
OPP新闻
- RiverNorth/DoubleLine fund announces rights offering to shareholders
- OPP ETF: The Preferred Shares Are A Good Deal (NYSE:OPP)
- OPP May Expose Illiquid Risk During A Time Of Heightened Economic Uncertainty (NYSE:OPP)
- OPP: Don't Trust The Distribution As It Is Not Sustainable
- OPP: Reliant On Lower Interest Rates To Fuel Growth
- Very Bad News For Closed-End Funds
- Risks To Be Aware Of When Investing In Closed-End Funds
常见问题解答
OPP股票今天的价格是多少？
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto股票今天的定价为8.39。它在8.34 - 8.53范围内交易，昨天的收盘价为8.56，交易量达到761。OPP的实时价格图表显示了这些更新。
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto股票是否支付股息？
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto目前的价值为8.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.78%和USD。实时查看图表以跟踪OPP走势。
如何购买OPP股票？
您可以以8.39的当前价格购买RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto股票。订单通常设置在8.39或8.69附近，而761和-1.18%显示市场活动。立即关注OPP的实时图表更新。
如何投资OPP股票？
投资RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto需要考虑年度范围7.91 - 8.82和当前价格8.39。许多人在以8.39或8.69下订单之前，会比较-2.10%和。实时查看OPP价格图表，了解每日变化。
Rivernorth股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Rivernorth的最高价格是8.82。在7.91 - 8.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto的绩效。
Rivernorth股票的最低价格是多少？
Rivernorth（OPP）的最低价格为7.91。将其与当前的8.39和7.91 - 8.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OPP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
OPP股票是什么时候拆分的？
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.56和-3.78%中可见。
- 前一天收盘价
- 8.56
- 开盘价
- 8.49
- 卖价
- 8.39
- 买价
- 8.69
- 最低价
- 8.34
- 最高价
- 8.53
- 交易量
- 761
- 日变化
- -1.99%
- 月变化
- -2.10%
- 6个月变化
- -0.12%
- 年变化
- -3.78%
