OPP: RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto

8.39 USD 0.17 (1.99%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日OPP汇率已更改-1.99%。当日，交易品种以低点8.34和高点8.53进行交易。

关注RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

OPP股票今天的价格是多少？

RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto股票今天的定价为8.39。它在8.34 - 8.53范围内交易，昨天的收盘价为8.56，交易量达到761。OPP的实时价格图表显示了这些更新。

RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto股票是否支付股息？

RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto目前的价值为8.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.78%和USD。实时查看图表以跟踪OPP走势。

如何购买OPP股票？

您可以以8.39的当前价格购买RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto股票。订单通常设置在8.39或8.69附近，而761和-1.18%显示市场活动。立即关注OPP的实时图表更新。

如何投资OPP股票？

投资RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto需要考虑年度范围7.91 - 8.82和当前价格8.39。许多人在以8.39或8.69下订单之前，会比较-2.10%和。实时查看OPP价格图表，了解每日变化。

Rivernorth股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Rivernorth的最高价格是8.82。在7.91 - 8.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto的绩效。

Rivernorth股票的最低价格是多少？

Rivernorth（OPP）的最低价格为7.91。将其与当前的8.39和7.91 - 8.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OPP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

OPP股票是什么时候拆分的？

RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.56和-3.78%中可见。

日范围
8.34 8.53
年范围
7.91 8.82
前一天收盘价
8.56
开盘价
8.49
卖价
8.39
买价
8.69
最低价
8.34
最高价
8.53
交易量
761
日变化
-1.99%
月变化
-2.10%
6个月变化
-0.12%
年变化
-3.78%
08 十月, 星期三
13:30
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值
14:30
USD
EIA 原油库存变化
实际值
3.715 M
预测值
3.334 M
前值
1.792 M
14:30
USD
EIA 库欣原油库存变化
实际值
-0.763 M
预测值
-0.205 M
前值
-0.271 M
17:00
USD
10年期国债拍卖
实际值
4.117%
预测值
前值
4.033%
18:00
USD
FOMC 会议纪要
实际值
预测值
前值
21:45
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值