クォートセクション
通貨 / OPP
株に戻る

OPP: RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto

8.56 USD 0.02 (0.23%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

OPPの今日の為替レートは、0.23%変化しました。日中、通貨は1あたり8.50の安値と8.58の高値で取引されました。

RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Stoダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OPP News

よくあるご質問

OPP株の現在の価格は？

RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Stoの株価は本日8.56です。8.50 - 8.58内で取引され、前日の終値は8.54、取引量は92に達しました。OPPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Stoの株は配当を出しますか？

RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Stoの現在の価格は8.56です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.83%やUSDにも注目します。OPPの動きはライブチャートで確認できます。

OPP株を買う方法は？

RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Stoの株は現在8.56で購入可能です。注文は通常8.56または8.86付近で行われ、92や0.00%が市場の動きを示します。OPPの最新情報はライブチャートで確認できます。

OPP株に投資する方法は？

RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Stoへの投資では、年間の値幅7.91 - 8.82と現在の8.56を考慮します。注文は多くの場合8.56や8.86で行われる前に、-0.12%や1.90%と比較されます。OPPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Rivernorthの株の最高値は？

Rivernorthの過去1年の最高値は8.82でした。7.91 - 8.82内で株価は大きく変動し、8.54と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Stoのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Rivernorthの株の最低値は？

Rivernorth(OPP)の年間最安値は7.91でした。現在の8.56や7.91 - 8.82と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。OPPの動きはライブチャートで確認できます。

OPPの株式分割はいつ行われましたか？

RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Stoは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、8.54、-1.83%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
8.50 8.58
1年のレンジ
7.91 8.82
以前の終値
8.54
始値
8.56
買値
8.56
買値
8.86
安値
8.50
高値
8.58
出来高
92
1日の変化
0.23%
1ヶ月の変化
-0.12%
6ヶ月の変化
1.90%
1年の変化
-1.83%
08 10月, 水曜日
13:30
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
14:30
USD
EIA週間原油在庫
実際
期待
3.334 M
1.792 M
14:30
USD
EIAクッシングの原油備蓄の変化
実際
期待
-0.205 M
-0.271 M
17:00
USD
10年債入札
実際
期待
4.033%
18:00
USD
FOMC議事録
実際
期待
21:45
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待