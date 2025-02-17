- Aperçu
OPP: RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto
Le taux de change de OPP a changé de 0.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 8.50 et à un maximum de 8.58.
Suivez la dynamique RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
OPP Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action OPP aujourd'hui ?
L'action RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto est cotée à 8.56 aujourd'hui. Elle se négocie dans 8.50 - 8.58, a clôturé hier à 8.54 et son volume d'échange a atteint 92. Le graphique en temps réel du cours de OPP présente ces mises à jour.
L'action RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto verse-t-elle des dividendes ?
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto est actuellement valorisé à 8.56. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -1.83% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de OPP.
Comment acheter des actions OPP ?
Vous pouvez acheter des actions RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto au cours actuel de 8.56. Les ordres sont généralement placés à proximité de 8.56 ou de 8.86, le 92 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de OPP sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action OPP ?
Investir dans RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto implique de prendre en compte la fourchette annuelle 7.91 - 8.82 et le prix actuel 8.56. Beaucoup comparent -0.12% et 1.90% avant de passer des ordres à 8.56 ou 8.86. Consultez le graphique du cours de OPP en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Rivernorth ?
Le cours le plus élevé de Rivernorth l'année dernière était 8.82. Au cours de 7.91 - 8.82, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 8.54 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Rivernorth ?
Le cours le plus bas de Rivernorth (OPP) sur l'année a été 7.91. Sa comparaison avec 8.56 et 7.91 - 8.82 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de OPP sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action OPP a-t-elle été divisée ?
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 8.54 et -1.83% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 8.54
- Ouverture
- 8.56
- Bid
- 8.56
- Ask
- 8.86
- Plus Bas
- 8.50
- Plus Haut
- 8.58
- Volume
- 92
- Changement quotidien
- 0.23%
- Changement Mensuel
- -0.12%
- Changement à 6 Mois
- 1.90%
- Changement Annuel
- -1.83%
- Act
-
- Fcst
- 3.334 M
- Prev
- 1.792 M
- Act
-
- Fcst
- -0.205 M
- Prev
- -0.271 M
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 4.033%
- Act
-
- Fcst
- Prev