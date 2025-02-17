QuotazioniSezioni
OPP: RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto

8.56 USD 0.02 (0.23%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OPP ha avuto una variazione del 0.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.50 e ad un massimo di 8.58.

Segui le dinamiche di RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni OPP oggi?

Oggi le azioni RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto sono prezzate a 8.56. Viene scambiato all'interno di 8.50 - 8.58, la chiusura di ieri è stata 8.54 e il volume degli scambi ha raggiunto 92. Il grafico dei prezzi in tempo reale di OPP mostra questi aggiornamenti.

Le azioni RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto pagano dividendi?

RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto è attualmente valutato a 8.56. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.83% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di OPP.

Come acquistare azioni OPP?

Puoi acquistare azioni RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto al prezzo attuale di 8.56. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 8.56 o 8.86, mentre 92 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di OPP sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni OPP?

Investire in RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto implica considerare l'intervallo annuale 7.91 - 8.82 e il prezzo attuale 8.56. Molti confrontano -0.12% e 1.90% prima di effettuare ordini su 8.56 o 8.86. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di OPP con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Rivernorth?

Il prezzo massimo di Rivernorth nell'ultimo anno è stato 8.82. All'interno di 7.91 - 8.82, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 8.54 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Rivernorth?

Il prezzo più basso di Rivernorth (OPP) nel corso dell'anno è stato 7.91. Confrontandolo con gli attuali 8.56 e 7.91 - 8.82 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda OPP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di OPP?

RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 8.54 e -1.83%.

Intervallo Giornaliero
8.50 8.58
Intervallo Annuale
7.91 8.82
Chiusura Precedente
8.54
Apertura
8.56
Bid
8.56
Ask
8.86
Minimo
8.50
Massimo
8.58
Volume
92
Variazione giornaliera
0.23%
Variazione Mensile
-0.12%
Variazione Semestrale
1.90%
Variazione Annuale
-1.83%
