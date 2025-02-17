- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
OPP: RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto
Il tasso di cambio OPP ha avuto una variazione del 0.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.50 e ad un massimo di 8.58.
Segui le dinamiche di RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OPP News
- RiverNorth/DoubleLine fund announces rights offering to shareholders
- OPP ETF: The Preferred Shares Are A Good Deal (NYSE:OPP)
- OPP May Expose Illiquid Risk During A Time Of Heightened Economic Uncertainty (NYSE:OPP)
- OPP: Don't Trust The Distribution As It Is Not Sustainable
- OPP: Reliant On Lower Interest Rates To Fuel Growth
- Very Bad News For Closed-End Funds
- Risks To Be Aware Of When Investing In Closed-End Funds
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni OPP oggi?
Oggi le azioni RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto sono prezzate a 8.56. Viene scambiato all'interno di 8.50 - 8.58, la chiusura di ieri è stata 8.54 e il volume degli scambi ha raggiunto 92. Il grafico dei prezzi in tempo reale di OPP mostra questi aggiornamenti.
Le azioni RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto pagano dividendi?
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto è attualmente valutato a 8.56. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.83% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di OPP.
Come acquistare azioni OPP?
Puoi acquistare azioni RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto al prezzo attuale di 8.56. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 8.56 o 8.86, mentre 92 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di OPP sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni OPP?
Investire in RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto implica considerare l'intervallo annuale 7.91 - 8.82 e il prezzo attuale 8.56. Molti confrontano -0.12% e 1.90% prima di effettuare ordini su 8.56 o 8.86. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di OPP con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Rivernorth?
Il prezzo massimo di Rivernorth nell'ultimo anno è stato 8.82. All'interno di 7.91 - 8.82, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 8.54 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Rivernorth?
Il prezzo più basso di Rivernorth (OPP) nel corso dell'anno è stato 7.91. Confrontandolo con gli attuali 8.56 e 7.91 - 8.82 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda OPP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di OPP?
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 8.54 e -1.83%.
- Chiusura Precedente
- 8.54
- Apertura
- 8.56
- Bid
- 8.56
- Ask
- 8.86
- Minimo
- 8.50
- Massimo
- 8.58
- Volume
- 92
- Variazione giornaliera
- 0.23%
- Variazione Mensile
- -0.12%
- Variazione Semestrale
- 1.90%
- Variazione Annuale
- -1.83%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 3.334 M
- Prev
- 1.792 M
- Agire
-
- Fcst
- -0.205 M
- Prev
- -0.271 M
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 4.033%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev