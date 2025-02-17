КотировкиРазделы
OPP: RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto

8.39 USD 0.17 (1.99%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс OPP за сегодня изменился на -1.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.34, а максимальная — 8.53.

Следите за динамикой RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости OPP

Дневной диапазон
8.34 8.53
Годовой диапазон
7.91 8.82
Предыдущее закрытие
8.56
Open
8.49
Bid
8.39
Ask
8.69
Low
8.34
High
8.53
Объем
761
Дневное изменение
-1.99%
Месячное изменение
-2.10%
6-месячное изменение
-0.12%
Годовое изменение
-3.78%
