OPP: RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto
Курс OPP за сегодня изменился на -1.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.34, а максимальная — 8.53.
Следите за динамикой RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости OPP
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций OPP сегодня?
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto (OPP) сегодня оценивается на уровне 8.39. Инструмент торгуется в пределах 8.34 - 8.53, вчерашнее закрытие составило 8.56, а торговый объем достиг 761. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OPP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto?
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto в настоящее время оценивается в 8.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.78% и USD. Отслеживайте движения OPP на графике в реальном времени.
Как купить акции OPP?
Вы можете купить акции RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto (OPP) по текущей цене 8.39. Ордера обычно размещаются около 8.39 или 8.69, тогда как 761 и -1.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OPP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции OPP?
Инвестирование в RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto предполагает учет годового диапазона 7.91 - 8.82 и текущей цены 8.39. Многие сравнивают -2.10% и -0.12% перед размещением ордеров на 8.39 или 8.69. Изучайте ежедневные изменения цены OPP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Rivernorth?
Самая высокая цена Rivernorth (OPP) за последний год составила 8.82. Акции заметно колебались в пределах 7.91 - 8.82, сравнение с 8.56 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Rivernorth?
Самая низкая цена Rivernorth (OPP) за год составила 7.91. Сравнение с текущими 8.39 и 7.91 - 8.82 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OPP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций OPP?
В прошлом RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.56 и -3.78% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 8.56
- Open
- 8.49
- Bid
- 8.39
- Ask
- 8.69
- Low
- 8.34
- High
- 8.53
- Объем
- 761
- Дневное изменение
- -1.99%
- Месячное изменение
- -2.10%
- 6-месячное изменение
- -0.12%
- Годовое изменение
- -3.78%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 3.715 млн
- Прог.
- 3.334 млн
- Пред.
- 1.792 млн
- Акт.
- -0.763 млн
- Прог.
- -0.205 млн
- Пред.
- -0.271 млн
- Акт.
- 4.117%
- Прог.
- Пред.
- 4.033%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.