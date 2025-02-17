- Visão do mercado
OPP: RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto
A taxa do OPP para hoje mudou para -1.99%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.34 e o mais alto foi 8.53.
Veja a dinâmica do par de moedas RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OPP Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de OPP hoje?
Hoje RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto (OPP) está avaliado em 8.39. O instrumento é negociado dentro de 8.34 - 8.53, o fechamento de ontem foi 8.56, e o volume de negociação atingiu 761. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de OPP em tempo real.
As ações de RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto pagam dividendos?
Atualmente RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto está avaliado em 8.39. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -3.78% e USD. Monitore os movimentos de OPP no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de OPP?
Você pode comprar ações de RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto (OPP) pelo preço atual 8.39. Ordens geralmente são executadas perto de 8.39 ou 8.69, enquanto 761 e -1.18% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de OPP no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de OPP?
Investir em RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto envolve considerar a faixa anual 7.91 - 8.82 e o preço atual 8.39. Muitos comparam -2.10% e -0.12% antes de enviar ordens em 8.39 ou 8.69. Estude as mudanças diárias de preço de OPP no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Rivernorth?
O maior preço de Rivernorth (OPP) no último ano foi 8.82. As ações oscilaram bastante dentro de 7.91 - 8.82, e a comparação com 8.56 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Rivernorth?
O menor preço de Rivernorth (OPP) no ano foi 7.91. A comparação com o preço atual 8.39 e 7.91 - 8.82 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de OPP em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de OPP?
No passado RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 8.56 e -3.78% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 8.56
- Open
- 8.49
- Bid
- 8.39
- Ask
- 8.69
- Low
- 8.34
- High
- 8.53
- Volume
- 761
- Mudança diária
- -1.99%
- Mudança mensal
- -2.10%
- Mudança de 6 meses
- -0.12%
- Mudança anual
- -3.78%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 3.715 milh
- Projeç.
- 3.334 milh
- Prév.
- 1.792 milh
- Atu.
- -0.763 milh
- Projeç.
- -0.205 milh
- Prév.
- -0.271 milh
- Atu.
- 4.117%
- Projeç.
- Prév.
- 4.033%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.