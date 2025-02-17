CotaçõesSeções
Moedas / OPP
Voltar para Ações

OPP: RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto

8.39 USD 0.17 (1.99%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do OPP para hoje mudou para -1.99%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.34 e o mais alto foi 8.53.

Veja a dinâmica do par de moedas RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OPP Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de OPP hoje?

Hoje RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto (OPP) está avaliado em 8.39. O instrumento é negociado dentro de 8.34 - 8.53, o fechamento de ontem foi 8.56, e o volume de negociação atingiu 761. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de OPP em tempo real.

As ações de RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto pagam dividendos?

Atualmente RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto está avaliado em 8.39. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -3.78% e USD. Monitore os movimentos de OPP no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de OPP?

Você pode comprar ações de RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto (OPP) pelo preço atual 8.39. Ordens geralmente são executadas perto de 8.39 ou 8.69, enquanto 761 e -1.18% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de OPP no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de OPP?

Investir em RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto envolve considerar a faixa anual 7.91 - 8.82 e o preço atual 8.39. Muitos comparam -2.10% e -0.12% antes de enviar ordens em 8.39 ou 8.69. Estude as mudanças diárias de preço de OPP no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Rivernorth?

O maior preço de Rivernorth (OPP) no último ano foi 8.82. As ações oscilaram bastante dentro de 7.91 - 8.82, e a comparação com 8.56 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Rivernorth?

O menor preço de Rivernorth (OPP) no ano foi 7.91. A comparação com o preço atual 8.39 e 7.91 - 8.82 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de OPP em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de OPP?

No passado RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc Common Sto passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 8.56 e -3.78% após os eventos corporativos.

Faixa diária
8.34 8.53
Faixa anual
7.91 8.82
Fechamento anterior
8.56
Open
8.49
Bid
8.39
Ask
8.69
Low
8.34
High
8.53
Volume
761
Mudança diária
-1.99%
Mudança mensal
-2.10%
Mudança de 6 meses
-0.12%
Mudança anual
-3.78%
08 outubro, quarta-feira
13:30
USD
Discurso de Barr, Membro do FOMC para Supervisão
Atu.
Projeç.
Prév.
14:30
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto
Atu.
3.715 milh
Projeç.
3.334 milh
Prév.
1.792 milh
14:30
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto em Cushing
Atu.
-0.763 milh
Projeç.
-0.205 milh
Prév.
-0.271 milh
17:00
USD
Leilão Note a 10 anos
Atu.
4.117%
Projeç.
Prév.
4.033%
18:00
USD
Atas da Reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC)
Atu.
Projeç.
Prév.
21:45
USD
Discurso de Barr, Membro do FOMC para Supervisão
Atu.
Projeç.
Prév.