Dövizler / OMFL
OMFL: Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco Russell
60.32 USD 0.32 (0.53%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
OMFL fiyatı bugün 0.53% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 60.03 ve Yüksek fiyatı olarak 60.35 aralığında işlem gördü.
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco Russell hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
60.03 60.35
Yıllık aralık
47.03 60.35
- Önceki kapanış
- 60.00
- Açılış
- 60.21
- Satış
- 60.32
- Alış
- 60.62
- Düşük
- 60.03
- Yüksek
- 60.35
- Hacim
- 238
- Günlük değişim
- 0.53%
- Aylık değişim
- 2.88%
- 6 aylık değişim
- 13.49%
- Yıllık değişim
- 14.00%
21 Eylül, Pazar