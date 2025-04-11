货币 / OMFL
OMFL: Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco Russell
60.32 USD 0.32 (0.53%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日OMFL汇率已更改0.53%。当日，交易品种以低点60.03和高点60.35进行交易。
关注Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco Russell动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
OMFL新闻
日范围
60.03 60.35
年范围
47.03 60.35
- 前一天收盘价
- 60.00
- 开盘价
- 60.21
- 卖价
- 60.32
- 买价
- 60.62
- 最低价
- 60.03
- 最高价
- 60.35
- 交易量
- 238
- 日变化
- 0.53%
- 月变化
- 2.88%
- 6个月变化
- 13.49%
- 年变化
- 14.00%
21 九月, 星期日