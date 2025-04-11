CotaçõesSeções
OMFL: Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco Russell

60.32 USD 0.32 (0.53%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do OMFL para hoje mudou para 0.53%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 60.03 e o mais alto foi 60.35.

Veja a dinâmica do par de moedas Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco Russell. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
60.03 60.35
Faixa anual
47.03 60.35
Fechamento anterior
60.00
Open
60.21
Bid
60.32
Ask
60.62
Low
60.03
High
60.35
Volume
238
Mudança diária
0.53%
Mudança mensal
2.88%
Mudança de 6 meses
13.49%
Mudança anual
14.00%
