통화 / OMFL
OMFL: Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco Russell
60.32 USD 0.32 (0.53%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
OMFL 환율이 오늘 0.53%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 60.03이고 고가는 60.35이었습니다.
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco Russell 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
OMFL News
일일 변동 비율
60.03 60.35
년간 변동
47.03 60.35
- 이전 종가
- 60.00
- 시가
- 60.21
- Bid
- 60.32
- Ask
- 60.62
- 저가
- 60.03
- 고가
- 60.35
- 볼륨
- 238
- 일일 변동
- 0.53%
- 월 변동
- 2.88%
- 6개월 변동
- 13.49%
- 년간 변동율
- 14.00%
21 9월, 일요일