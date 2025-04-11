Währungen / OMFL
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
OMFL: Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco Russell
60.32 USD 0.32 (0.53%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OMFL hat sich für heute um 0.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 60.03 bis zu einem Hoch von 60.35 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco Russell-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OMFL News
- Should Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) Be on Your Investing Radar?
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- Is Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) a Strong ETF Right Now?
- OMFL: More Stable Returns Ahead For This Once-Popular Multifactor ETF (BATS:OMFL)
- Should Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) Be on Your Investing Radar?
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- Chart Of The Day: You Want Rotation? You Got Rotation!
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Q2 2025 Equity Market Outlook
- OMFL: Current Environment Becomes A New Opportunity For This Dynamic Multifactor Fund
Tagesspanne
60.03 60.35
Jahresspanne
47.03 60.35
- Vorheriger Schlusskurs
- 60.00
- Eröffnung
- 60.21
- Bid
- 60.32
- Ask
- 60.62
- Tief
- 60.03
- Hoch
- 60.35
- Volumen
- 238
- Tagesänderung
- 0.53%
- Monatsänderung
- 2.88%
- 6-Monatsänderung
- 13.49%
- Jahresänderung
- 14.00%
21 September, Sonntag