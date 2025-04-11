Devises / OMFL
OMFL: Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco Russell
60.32 USD 0.32 (0.53%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de OMFL a changé de 0.53% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 60.03 et à un maximum de 60.35.
Suivez la dynamique Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco Russell. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
60.03 60.35
Range Annuel
47.03 60.35
- Clôture Précédente
- 60.00
- Ouverture
- 60.21
- Bid
- 60.32
- Ask
- 60.62
- Plus Bas
- 60.03
- Plus Haut
- 60.35
- Volume
- 238
- Changement quotidien
- 0.53%
- Changement Mensuel
- 2.88%
- Changement à 6 Mois
- 13.49%
- Changement Annuel
- 14.00%
21 septembre, dimanche