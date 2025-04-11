CotationsSections
OMFL: Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco Russell

60.32 USD 0.32 (0.53%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de OMFL a changé de 0.53% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 60.03 et à un maximum de 60.35.

Suivez la dynamique Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco Russell. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
60.03 60.35
Range Annuel
47.03 60.35
Clôture Précédente
60.00
Ouverture
60.21
Bid
60.32
Ask
60.62
Plus Bas
60.03
Plus Haut
60.35
Volume
238
Changement quotidien
0.53%
Changement Mensuel
2.88%
Changement à 6 Mois
13.49%
Changement Annuel
14.00%
