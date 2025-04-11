クォートセクション
通貨 / OMFL
OMFL: Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco Russell

60.32 USD 0.32 (0.53%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

OMFLの今日の為替レートは、0.53%変化しました。日中、通貨は1あたり60.03の安値と60.35の高値で取引されました。

Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco Russellダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
60.03 60.35
1年のレンジ
47.03 60.35
以前の終値
60.00
始値
60.21
買値
60.32
買値
60.62
安値
60.03
高値
60.35
出来高
238
1日の変化
0.53%
1ヶ月の変化
2.88%
6ヶ月の変化
13.49%
1年の変化
14.00%
