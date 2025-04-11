通貨 / OMFL
OMFL: Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco Russell
60.32 USD 0.32 (0.53%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OMFLの今日の為替レートは、0.53%変化しました。日中、通貨は1あたり60.03の安値と60.35の高値で取引されました。
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco Russellダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
60.03 60.35
1年のレンジ
47.03 60.35
- 以前の終値
- 60.00
- 始値
- 60.21
- 買値
- 60.32
- 買値
- 60.62
- 安値
- 60.03
- 高値
- 60.35
- 出来高
- 238
- 1日の変化
- 0.53%
- 1ヶ月の変化
- 2.88%
- 6ヶ月の変化
- 13.49%
- 1年の変化
- 14.00%
