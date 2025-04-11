КотировкиРазделы
OMFL: Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco Russell

60.32 USD 0.32 (0.53%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс OMFL за сегодня изменился на 0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.03, а максимальная — 60.35.

Следите за динамикой Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco Russell. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
60.03 60.35
Годовой диапазон
47.03 60.35
Предыдущее закрытие
60.00
Open
60.21
Bid
60.32
Ask
60.62
Low
60.03
High
60.35
Объем
238
Дневное изменение
0.53%
Месячное изменение
2.88%
6-месячное изменение
13.49%
Годовое изменение
14.00%
