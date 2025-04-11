Валюты / OMFL
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
OMFL: Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco Russell
60.32 USD 0.32 (0.53%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OMFL за сегодня изменился на 0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.03, а максимальная — 60.35.
Следите за динамикой Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco Russell. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости OMFL
- Should Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) Be on Your Investing Radar?
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- Is Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) a Strong ETF Right Now?
- OMFL: More Stable Returns Ahead For This Once-Popular Multifactor ETF (BATS:OMFL)
- Should Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) Be on Your Investing Radar?
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- Chart Of The Day: You Want Rotation? You Got Rotation!
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Q2 2025 Equity Market Outlook
- OMFL: Current Environment Becomes A New Opportunity For This Dynamic Multifactor Fund
Дневной диапазон
60.03 60.35
Годовой диапазон
47.03 60.35
- Предыдущее закрытие
- 60.00
- Open
- 60.21
- Bid
- 60.32
- Ask
- 60.62
- Low
- 60.03
- High
- 60.35
- Объем
- 238
- Дневное изменение
- 0.53%
- Месячное изменение
- 2.88%
- 6-месячное изменение
- 13.49%
- Годовое изменение
- 14.00%
21 сентября, воскресенье