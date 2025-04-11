CotizacionesSecciones
Divisas / OMFL
Volver a Acciones

OMFL: Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco Russell

60.32 USD 0.32 (0.53%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de OMFL de hoy ha cambiado un 0.53%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 60.03, mientras que el máximo ha alcanzado 60.35.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco Russell. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OMFL News

Rango diario
60.03 60.35
Rango anual
47.03 60.35
Cierres anteriores
60.00
Open
60.21
Bid
60.32
Ask
60.62
Low
60.03
High
60.35
Volumen
238
Cambio diario
0.53%
Cambio mensual
2.88%
Cambio a 6 meses
13.49%
Cambio anual
14.00%
21 septiembre, domingo