OMFL: Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco Russell
60.32 USD 0.32 (0.53%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de OMFL de hoy ha cambiado un 0.53%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 60.03, mientras que el máximo ha alcanzado 60.35.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco Russell. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
OMFL News
Rango diario
60.03 60.35
Rango anual
47.03 60.35
- Cierres anteriores
- 60.00
- Open
- 60.21
- Bid
- 60.32
- Ask
- 60.62
- Low
- 60.03
- High
- 60.35
- Volumen
- 238
- Cambio diario
- 0.53%
- Cambio mensual
- 2.88%
- Cambio a 6 meses
- 13.49%
- Cambio anual
- 14.00%
21 septiembre, domingo