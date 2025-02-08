FiyatlarBölümler
OCFC: OceanFirst Financial Corp

18.24 USD 0.26 (1.41%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

OCFC fiyatı bugün -1.41% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 18.17 ve Yüksek fiyatı olarak 18.56 aralığında işlem gördü.

OceanFirst Financial Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
18.17 18.56
Yıllık aralık
14.29 21.87
Önceki kapanış
18.50
Açılış
18.42
Satış
18.24
Alış
18.54
Düşük
18.17
Yüksek
18.56
Hacim
821
Günlük değişim
-1.41%
Aylık değişim
0.22%
6 aylık değişim
7.23%
Yıllık değişim
-0.87%
