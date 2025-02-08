Devises / OCFC
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
OCFC: OceanFirst Financial Corp
18.24 USD 0.26 (1.41%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de OCFC a changé de -1.41% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.17 et à un maximum de 18.56.
Suivez la dynamique OceanFirst Financial Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OCFC Nouvelles
- U.S. Bank Stocks Outperform In August With Widespread Rally
- Third Avenue Small-Cap Value Fund: Why Cantaloupe And Visteon Made The Cut
- Earnings call transcript: OceanFirst misses Q2 2025 earnings expectations
- OceanFirst Financial Corp. (OCFC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Third Avenue Small-Cap Value Fund Q2 2025 Letter (TVSVX)
- OceanFirst Q2 2025 slides: Core EPS at $0.31, Premier Banking initiative gains traction
- OceanFirst (OCFC) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- OceanFirst Financial (OCFC) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- OceanFirst earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- Are Options Traders Betting on a Big Move in OceanFirst Financial Stock?
- Earnings Preview: OceanFirst Financial (OCFC) Q2 Earnings Expected to Decline
- OceanFirst Financial authorizes new 3 million share repurchase program
- Bank CEOs avoid criticism of tariff policies — but agree that clients want more clarity
- OceanFirst Financial Will Likely Call Its Preferred Shares (NASDAQ:OCFC)
Range quotidien
18.17 18.56
Range Annuel
14.29 21.87
- Clôture Précédente
- 18.50
- Ouverture
- 18.42
- Bid
- 18.24
- Ask
- 18.54
- Plus Bas
- 18.17
- Plus Haut
- 18.56
- Volume
- 821
- Changement quotidien
- -1.41%
- Changement Mensuel
- 0.22%
- Changement à 6 Mois
- 7.23%
- Changement Annuel
- -0.87%
20 septembre, samedi