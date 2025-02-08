KurseKategorien
OCFC: OceanFirst Financial Corp

18.50 USD 0.63 (3.53%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OCFC hat sich für heute um 3.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.84 bis zu einem Hoch von 18.53 gehandelt.

Verfolgen Sie die OceanFirst Financial Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
17.84 18.53
Jahresspanne
14.29 21.87
Vorheriger Schlusskurs
17.87
Eröffnung
17.84
Bid
18.50
Ask
18.80
Tief
17.84
Hoch
18.53
Volumen
636
Tagesänderung
3.53%
Monatsänderung
1.65%
6-Monatsänderung
8.76%
Jahresänderung
0.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K