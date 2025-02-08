Währungen / OCFC
OCFC: OceanFirst Financial Corp
18.50 USD 0.63 (3.53%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OCFC hat sich für heute um 3.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.84 bis zu einem Hoch von 18.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die OceanFirst Financial Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
OCFC News
Tagesspanne
17.84 18.53
Jahresspanne
14.29 21.87
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.87
- Eröffnung
- 17.84
- Bid
- 18.50
- Ask
- 18.80
- Tief
- 17.84
- Hoch
- 18.53
- Volumen
- 636
- Tagesänderung
- 3.53%
- Monatsänderung
- 1.65%
- 6-Monatsänderung
- 8.76%
- Jahresänderung
- 0.54%
