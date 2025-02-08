Валюты / OCFC
OCFC: OceanFirst Financial Corp
17.71 USD 0.18 (1.01%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OCFC за сегодня изменился на -1.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.55, а максимальная — 17.85.
Следите за динамикой OceanFirst Financial Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости OCFC
Дневной диапазон
17.55 17.85
Годовой диапазон
14.29 21.87
- Предыдущее закрытие
- 17.89
- Open
- 17.83
- Bid
- 17.71
- Ask
- 18.01
- Low
- 17.55
- High
- 17.85
- Объем
- 361
- Дневное изменение
- -1.01%
- Месячное изменение
- -2.69%
- 6-месячное изменение
- 4.12%
- Годовое изменение
- -3.75%
