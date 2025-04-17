Dövizler / NVNO
NVNO: enVVeno Medical Corporation
0.93 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NVNO fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.90 ve Yüksek fiyatı olarak 0.96 aralığında işlem gördü.
enVVeno Medical Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
NVNO haberleri
- enVVeno direktörü Duhay, NVNO hisselerinden 4 bin dolar değerinde sattı
- enVVeno Medical, VenoValve için FDA’nın onaylamama mektubuna itiraz edecek
- enVVeno Medical to appeal FDA’s not-approvable letter for VenoValve
- NVNO's Shares Decline on Unfavorable FDA Review Outcome for VenoValve
- enVVeno Medical stock plummets after FDA rejects VenoValve approval
- FDA rejects enVVeno Medical’s VenoValve for chronic venous insufficiency
- Positive Interim 2-Year Data from enVVeno Medical’s VenoValve Pivotal Study to be Presented Today at the Society for Vascular Surgery (SVS) 2025 Vascular Annual Meeting
- enVVeno Medical surges 70% following InvestingPro’s Fair Value signal
- enVVeno Medical appoints new CFO amid growth phase
Günlük aralık
0.90 0.96
Yıllık aralık
0.67 5.61
- Önceki kapanış
- 0.93
- Açılış
- 0.94
- Satış
- 0.93
- Alış
- 1.23
- Düşük
- 0.90
- Yüksek
- 0.96
- Hacim
- 461
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- 10.71%
- 6 aylık değişim
- -65.56%
- Yıllık değişim
- -73.20%
21 Eylül, Pazar