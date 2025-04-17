Devises / NVNO
NVNO: enVVeno Medical Corporation
0.93 USD 0.00 (0.00%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NVNO a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.90 et à un maximum de 0.96.
Suivez la dynamique enVVeno Medical Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
NVNO Nouvelles
- enVVeno Medical fait appel de la lettre de non-approbation de la FDA pour VenoValve
- enVVeno Medical to appeal FDA’s not-approvable letter for VenoValve
- NVNO's Shares Decline on Unfavorable FDA Review Outcome for VenoValve
- enVVeno Medical stock plummets after FDA rejects VenoValve approval
- FDA rejects enVVeno Medical’s VenoValve for chronic venous insufficiency
- enVVeno Medical’s VenoValve shows cost-effectiveness for CVI treatment
- Positive Interim 2-Year Data from enVVeno Medical’s VenoValve Pivotal Study to be Presented Today at the Society for Vascular Surgery (SVS) 2025 Vascular Annual Meeting
- enVVeno Medical surges 70% following InvestingPro’s Fair Value signal
- enVVeno Medical appoints new CFO amid growth phase
Range quotidien
0.90 0.96
Range Annuel
0.67 5.61
- Clôture Précédente
- 0.93
- Ouverture
- 0.94
- Bid
- 0.93
- Ask
- 1.23
- Plus Bas
- 0.90
- Plus Haut
- 0.96
- Volume
- 461
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- 10.71%
- Changement à 6 Mois
- -65.56%
- Changement Annuel
- -73.20%
20 septembre, samedi