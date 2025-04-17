Valute / NVNO
NVNO: enVVeno Medical Corporation
0.93 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NVNO ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.90 e ad un massimo di 0.96.
Segui le dinamiche di enVVeno Medical Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.90 0.96
Intervallo Annuale
0.67 5.61
- Chiusura Precedente
- 0.93
- Apertura
- 0.94
- Bid
- 0.93
- Ask
- 1.23
- Minimo
- 0.90
- Massimo
- 0.96
- Volume
- 461
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 10.71%
- Variazione Semestrale
- -65.56%
- Variazione Annuale
- -73.20%
21 settembre, domenica