NVNO: enVVeno Medical Corporation
0.92 USD 0.01 (1.08%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NVNO hat sich für heute um -1.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.90 bis zu einem Hoch von 0.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die enVVeno Medical Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NVNO News
- enVVeno Medical legt nach FDA-Ablehnung für VenoValve Widerspruch ein
- enVVeno Medical to appeal FDA’s not-approvable letter for VenoValve
- NVNO's Shares Decline on Unfavorable FDA Review Outcome for VenoValve
- Nasdaq Down 1%; Lowe's Posts Upbeat Earnings - Calidi Biotherapeutics (AMEX:CLDI), Guess (NYSE:GES)
- Dow Surges 100 Points; Target Shares Fall After Q2 Results - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Auddia (NASDAQ:AUUD)
- enVVeno Medical stock plummets after FDA rejects VenoValve approval
- FDA rejects enVVeno Medical’s VenoValve for chronic venous insufficiency
- enVVeno Medical’s VenoValve shows cost-effectiveness for CVI treatment
- Temasek eyes more Indian family-run businesses after Haldiram’s deal
- Positive Interim 2-Year Data from enVVeno Medical’s VenoValve Pivotal Study to be Presented Today at the Society for Vascular Surgery (SVS) 2025 Vascular Annual Meeting
- enVVeno Medical surges 70% following InvestingPro’s Fair Value signal
- enVVeno Medical appoints new CFO amid growth phase
- Why Liberty Energy Shares Are Trading Higher By 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Asure Software (NASDAQ:ASUR), Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL)
Tagesspanne
0.90 0.96
Jahresspanne
0.67 5.61
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.93
- Eröffnung
- 0.94
- Bid
- 0.92
- Ask
- 1.22
- Tief
- 0.90
- Hoch
- 0.96
- Volumen
- 300
- Tagesänderung
- -1.08%
- Monatsänderung
- 9.52%
- 6-Monatsänderung
- -65.93%
- Jahresänderung
- -73.49%
