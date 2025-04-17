KurseKategorien
Währungen / NVNO
NVNO: enVVeno Medical Corporation

0.92 USD 0.01 (1.08%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NVNO hat sich für heute um -1.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.90 bis zu einem Hoch von 0.96 gehandelt.

Verfolgen Sie die enVVeno Medical Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
0.90 0.96
Jahresspanne
0.67 5.61
Vorheriger Schlusskurs
0.93
Eröffnung
0.94
Bid
0.92
Ask
1.22
Tief
0.90
Hoch
0.96
Volumen
300
Tagesänderung
-1.08%
Monatsänderung
9.52%
6-Monatsänderung
-65.93%
Jahresänderung
-73.49%
