货币 / NVNO
NVNO: enVVeno Medical Corporation
0.90 USD 0.01 (1.10%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NVNO汇率已更改-1.10%。当日，交易品种以低点0.88和高点0.93进行交易。
关注enVVeno Medical Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NVNO新闻
- enVVeno公司董事Duhay出售价值4,067美元的NVNO股票
- enVVeno Medical将对FDA不予批准VenoValve的决定提出上诉
- enVVeno Medical to appeal FDA’s not-approvable letter for VenoValve
- NVNO's Shares Decline on Unfavorable FDA Review Outcome for VenoValve
- enVVeno Medical stock plummets after FDA rejects VenoValve approval
- FDA rejects enVVeno Medical’s VenoValve for chronic venous insufficiency
- enVVeno Medical’s VenoValve shows cost-effectiveness for CVI treatment
- Positive Interim 2-Year Data from enVVeno Medical’s VenoValve Pivotal Study to be Presented Today at the Society for Vascular Surgery (SVS) 2025 Vascular Annual Meeting
- enVVeno Medical surges 70% following InvestingPro’s Fair Value signal
- enVVeno Medical appoints new CFO amid growth phase
日范围
0.88 0.93
年范围
0.67 5.61
- 前一天收盘价
- 0.91
- 开盘价
- 0.92
- 卖价
- 0.90
- 买价
- 1.20
- 最低价
- 0.88
- 最高价
- 0.93
- 交易量
- 190
- 日变化
- -1.10%
- 月变化
- 7.14%
- 6个月变化
- -66.67%
- 年变化
- -74.06%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值