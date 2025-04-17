通貨 / NVNO
NVNO: enVVeno Medical Corporation
0.93 USD 0.03 (3.33%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NVNOの今日の為替レートは、3.33%変化しました。日中、通貨は1あたり0.90の安値と0.94の高値で取引されました。
enVVeno Medical Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NVNO News
- デュヘイ取締役、NVNOの株式4千ドル相当を売却
- enVVeno Medical社、VenoValveに対するFDAの非承認通知に異議申し立てへ
- enVVeno Medical to appeal FDA’s not-approvable letter for VenoValve
- NVNO's Shares Decline on Unfavorable FDA Review Outcome for VenoValve
- Nasdaq Down 1%; Lowe's Posts Upbeat Earnings - Calidi Biotherapeutics (AMEX:CLDI), Guess (NYSE:GES)
- Dow Surges 100 Points; Target Shares Fall After Q2 Results - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Auddia (NASDAQ:AUUD)
- enVVeno Medical stock plummets after FDA rejects VenoValve approval
- FDA rejects enVVeno Medical’s VenoValve for chronic venous insufficiency
- enVVeno Medical’s VenoValve shows cost-effectiveness for CVI treatment
- Temasek eyes more Indian family-run businesses after Haldiram’s deal
- Positive Interim 2-Year Data from enVVeno Medical’s VenoValve Pivotal Study to be Presented Today at the Society for Vascular Surgery (SVS) 2025 Vascular Annual Meeting
- enVVeno Medical surges 70% following InvestingPro’s Fair Value signal
- enVVeno Medical appoints new CFO amid growth phase
- Why Liberty Energy Shares Are Trading Higher By 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Asure Software (NASDAQ:ASUR), Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL)
1日のレンジ
0.90 0.94
1年のレンジ
0.67 5.61
- 以前の終値
- 0.90
- 始値
- 0.91
- 買値
- 0.93
- 買値
- 1.23
- 安値
- 0.90
- 高値
- 0.94
- 出来高
- 395
- 1日の変化
- 3.33%
- 1ヶ月の変化
- 10.71%
- 6ヶ月の変化
- -65.56%
- 1年の変化
- -73.20%
