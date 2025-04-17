Divisas / NVNO
NVNO: enVVeno Medical Corporation
0.90 USD 0.01 (1.10%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NVNO de hoy ha cambiado un -1.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.87, mientras que el máximo ha alcanzado 0.94.
Siga la dinámica de la pareja de divisas enVVeno Medical Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
NVNO News
- Director de enVVeno, Duhay, vende acciones de NVNO por $4,067
- enVVeno Medical apelará carta de no aprobación de la FDA para VenoValve
- enVVeno Medical apelará la carta de no aprobación de la FDA para VenoValve
- enVVeno Medical to appeal FDA’s not-approvable letter for VenoValve
- NVNO's Shares Decline on Unfavorable FDA Review Outcome for VenoValve
- Nasdaq Down 1%; Lowe's Posts Upbeat Earnings - Calidi Biotherapeutics (AMEX:CLDI), Guess (NYSE:GES)
- Dow Surges 100 Points; Target Shares Fall After Q2 Results - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Auddia (NASDAQ:AUUD)
- enVVeno Medical stock plummets after FDA rejects VenoValve approval
- FDA rejects enVVeno Medical’s VenoValve for chronic venous insufficiency
- enVVeno Medical’s VenoValve shows cost-effectiveness for CVI treatment
- Temasek eyes more Indian family-run businesses after Haldiram’s deal
- Positive Interim 2-Year Data from enVVeno Medical’s VenoValve Pivotal Study to be Presented Today at the Society for Vascular Surgery (SVS) 2025 Vascular Annual Meeting
- enVVeno Medical surges 70% following InvestingPro’s Fair Value signal
- enVVeno Medical appoints new CFO amid growth phase
- Why Liberty Energy Shares Are Trading Higher By 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Asure Software (NASDAQ:ASUR), Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL)
Rango diario
0.87 0.94
Rango anual
0.67 5.61
- Cierres anteriores
- 0.91
- Open
- 0.92
- Bid
- 0.90
- Ask
- 1.20
- Low
- 0.87
- High
- 0.94
- Volumen
- 599
- Cambio diario
- -1.10%
- Cambio mensual
- 7.14%
- Cambio a 6 meses
- -66.67%
- Cambio anual
- -74.06%
