NVNO: enVVeno Medical Corporation
0.93 USD 0.00 (0.00%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NVNO 환율이 오늘 0.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.90이고 고가는 0.96이었습니다.
enVVeno Medical Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
NVNO News
- enVVeno 이사, NVNO 주식 4천 달러 상당 매도
- enVVeno Medical, FDA의 VenoValve 불허 결정에 항소
- enVVeno Medical to appeal FDA’s not-approvable letter for VenoValve
- NVNO's Shares Decline on Unfavorable FDA Review Outcome for VenoValve
- enVVeno Medical stock plummets after FDA rejects VenoValve approval
- FDA rejects enVVeno Medical’s VenoValve for chronic venous insufficiency
- Positive Interim 2-Year Data from enVVeno Medical’s VenoValve Pivotal Study to be Presented Today at the Society for Vascular Surgery (SVS) 2025 Vascular Annual Meeting
- enVVeno Medical surges 70% following InvestingPro’s Fair Value signal
- enVVeno Medical appoints new CFO amid growth phase
일일 변동 비율
0.90 0.96
년간 변동
0.67 5.61
- 이전 종가
- 0.93
- 시가
- 0.94
- Bid
- 0.93
- Ask
- 1.23
- 저가
- 0.90
- 고가
- 0.96
- 볼륨
- 461
- 일일 변동
- 0.00%
- 월 변동
- 10.71%
- 6개월 변동
- -65.56%
- 년간 변동율
- -73.20%
20 9월, 토요일