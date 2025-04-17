Moedas / NVNO
NVNO: enVVeno Medical Corporation
0.93 USD 0.03 (3.33%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NVNO para hoje mudou para 3.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.90 e o mais alto foi 0.94.
Veja a dinâmica do par de moedas enVVeno Medical Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
0.90 0.94
Faixa anual
0.67 5.61
- Fechamento anterior
- 0.90
- Open
- 0.91
- Bid
- 0.93
- Ask
- 1.23
- Low
- 0.90
- High
- 0.94
- Volume
- 395
- Mudança diária
- 3.33%
- Mudança mensal
- 10.71%
- Mudança de 6 meses
- -65.56%
- Mudança anual
- -73.20%
