NVNO: enVVeno Medical Corporation
0.91 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NVNO за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.86, а максимальная — 0.92.
Следите за динамикой enVVeno Medical Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NVNO
- enVVeno Medical подаст апелляцию на отказ FDA в одобрении VenoValve
- enVVeno Medical to appeal FDA’s not-approvable letter for VenoValve
- NVNO's Shares Decline on Unfavorable FDA Review Outcome for VenoValve
- Nasdaq Down 1%; Lowe's Posts Upbeat Earnings - Calidi Biotherapeutics (AMEX:CLDI), Guess (NYSE:GES)
- Dow Surges 100 Points; Target Shares Fall After Q2 Results - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Auddia (NASDAQ:AUUD)
- enVVeno Medical stock plummets after FDA rejects VenoValve approval
- FDA rejects enVVeno Medical’s VenoValve for chronic venous insufficiency
- enVVeno Medical’s VenoValve shows cost-effectiveness for CVI treatment
- Temasek eyes more Indian family-run businesses after Haldiram’s deal
- Positive Interim 2-Year Data from enVVeno Medical’s VenoValve Pivotal Study to be Presented Today at the Society for Vascular Surgery (SVS) 2025 Vascular Annual Meeting
- enVVeno Medical surges 70% following InvestingPro’s Fair Value signal
- enVVeno Medical appoints new CFO amid growth phase
- Why Liberty Energy Shares Are Trading Higher By 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Asure Software (NASDAQ:ASUR), Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL)
Дневной диапазон
0.86 0.92
Годовой диапазон
0.67 5.61
- Предыдущее закрытие
- 0.91
- Open
- 0.90
- Bid
- 0.91
- Ask
- 1.21
- Low
- 0.86
- High
- 0.92
- Объем
- 430
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 8.33%
- 6-месячное изменение
- -66.30%
- Годовое изменение
- -73.78%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.