KotasyonBölümler
Dövizler / NUMV
Geri dön - Hisse senetleri

NUMV: Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF

38.54 USD 0.13 (0.34%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NUMV fiyatı bugün -0.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 38.54 ve Yüksek fiyatı olarak 38.68 aralığında işlem gördü.

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NUMV haberleri

Sıkça sorulan sorular

NUMV hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF hisse senedi 38.54 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 38.54 - 38.68 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 38.67 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 15 değerine ulaştı. NUMV canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF hisse senedi şu anda 38.54 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 6.79% ve USD değerlerini izler. NUMV hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

NUMV hisse senedi nasıl alınır?

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF hisselerini şu anki 38.54 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 38.54 ve Ask 38.84 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 15 ve günlük değişim oranı -0.36% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte NUMV fiyat hareketlerini takip edin.

NUMV hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 29.81 - 39.18 ve mevcut fiyatı 38.54 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 38.54 veya Ask 38.84 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.26% ve 6 aylık değişim oranı 14.09% değerlerini karşılaştırır. NUMV fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF hisse senedi yıllık olarak 39.18 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 29.81 - 39.18). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 38.67 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF performansını takip edin.

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) hisse senedi yıllık olarak en düşük 29.81 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 38.54 ve hareket ettiği yıllık aralık 29.81 - 39.18 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki NUMV fiyat hareketlerini izleyin.

NUMV hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 38.67 ve yıllık değişim oranı 6.79% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
38.54 38.68
Yıllık aralık
29.81 39.18
Önceki kapanış
38.67
Açılış
38.68
Satış
38.54
Alış
38.84
Düşük
38.54
Yüksek
38.68
Hacim
15
Günlük değişim
-0.34%
Aylık değişim
-0.26%
6 aylık değişim
14.09%
Yıllık değişim
6.79%
29 Ekim, Çarşamba
12:30
USD
Mal Ticareti Dengesi
Açıklanan
Beklenti
$​-94.837 B
Önceki
$​-85.541 B
12:30
USD
Perakende Stokları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
Otomobil Harici Perakende Stokları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
Askıdaki Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
0.0%
Beklenti
1.7%
Önceki
4.2%
14:30
USD
ÇED Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
-6.858 M
Beklenti
0.315 M
Önceki
-0.961 M
14:30
USD
ÇED Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
1.334 M
Beklenti
-0.345 M
Önceki
-0.770 M
18:00
USD
FOMC Bildirimi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
18:00
USD
Fed Faiz Oranı Kararı
Açıklanan
Beklenti
Önceki
4.25%
18:30
USD
FOMC Basın Toplantısı
Açıklanan
Beklenti
Önceki