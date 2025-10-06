NUMV hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF hisse senedi 38.54 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 38.54 - 38.68 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 38.67 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 15 değerine ulaştı. NUMV canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF hisse senedi şu anda 38.54 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 6.79% ve USD değerlerini izler. NUMV hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

NUMV hisse senedi nasıl alınır? Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF hisselerini şu anki 38.54 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 38.54 ve Ask 38.84 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 15 ve günlük değişim oranı -0.36% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte NUMV fiyat hareketlerini takip edin.

NUMV hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 29.81 - 39.18 ve mevcut fiyatı 38.54 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 38.54 veya Ask 38.84 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.26% ve 6 aylık değişim oranı 14.09% değerlerini karşılaştırır. NUMV fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF hisse senedi yıllık olarak 39.18 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 29.81 - 39.18). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 38.67 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF performansını takip edin.

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) hisse senedi yıllık olarak en düşük 29.81 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 38.54 ve hareket ettiği yıllık aralık 29.81 - 39.18 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki NUMV fiyat hareketlerini izleyin.