- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
NUMV: Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV fiyatı bugün -0.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 38.54 ve Yüksek fiyatı olarak 38.68 aralığında işlem gördü.
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NUMV haberleri
- 3 Firms In S&P 500 Worth Over $4 Trillion Each
- Is Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) a Strong ETF Right Now?
- Single Stock Volatility Bid Ahead Of Tech Earnings
- Gold Volatility Spikes To 5-Year High On Haven Demand
- World Markets Watchlist: October 20, 2025
- S&P 500 And Gold Volatility Traits
- Third Year In A Row Of Double-Digit S&P 500 Returns
- S&P 500 Earnings: Financial Sector Earnings Push Forward Estimates Higher
- S&P 500 Snapshot: Volatile See-Saw Week
- Policy Risks A Distant Second To The Real Economy
- Good Bubble, Bad Bubble
- International Annual Returns - Breakout In EMXC
- Is Bitcoin’s Popularity Undermining Its Use For Hedging Stock Market Risk?
- Fourth Quarter Strategic Income Outlook
- World Markets Watchlist: October 13, 2025
- S&P 500 Earnings: Crude Oil, First Brands, And Financials Set The Tone This Week
- Government Shutdown: What Investors May See In The Market
- U.S. Equities: A Constructive Setup For 2026
- S&P 500 Snapshot: Largest Loss In 6 Months
- Markets Weekly Outlook: Geopolitical Peace And Turmoil, Third Week Of Shutdown
- SPX Options Jump To Record 74% Market Share
- A Tale Of Two Markets: SPX Options’ Expanding Lead Vs. E-Minis
- Stocks Don't Mind Gridlock Or Shutdowns
- 2025 Buyback Spree Is Top-Heavy As Fewer Firms Repurchase Shares
Sıkça sorulan sorular
NUMV hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF hisse senedi 38.54 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 38.54 - 38.68 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 38.67 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 15 değerine ulaştı. NUMV canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF hisse senedi şu anda 38.54 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 6.79% ve USD değerlerini izler. NUMV hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
NUMV hisse senedi nasıl alınır?
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF hisselerini şu anki 38.54 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 38.54 ve Ask 38.84 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 15 ve günlük değişim oranı -0.36% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte NUMV fiyat hareketlerini takip edin.
NUMV hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 29.81 - 39.18 ve mevcut fiyatı 38.54 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 38.54 veya Ask 38.84 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.26% ve 6 aylık değişim oranı 14.09% değerlerini karşılaştırır. NUMV fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF hisse senedi yıllık olarak 39.18 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 29.81 - 39.18). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 38.67 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF performansını takip edin.
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) hisse senedi yıllık olarak en düşük 29.81 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 38.54 ve hareket ettiği yıllık aralık 29.81 - 39.18 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki NUMV fiyat hareketlerini izleyin.
NUMV hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 38.67 ve yıllık değişim oranı 6.79% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 38.67
- Açılış
- 38.68
- Satış
- 38.54
- Alış
- 38.84
- Düşük
- 38.54
- Yüksek
- 38.68
- Hacim
- 15
- Günlük değişim
- -0.34%
- Aylık değişim
- -0.26%
- 6 aylık değişim
- 14.09%
- Yıllık değişim
- 6.79%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $-94.837 B
- Önceki
- $-85.541 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 0.0%
- Beklenti
- 1.7%
- Önceki
- 4.2%
- Açıklanan
- -6.858 M
- Beklenti
- 0.315 M
- Önceki
- -0.961 M
- Açıklanan
- 1.334 M
- Beklenti
- -0.345 M
- Önceki
- -0.770 M
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 4.25%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki