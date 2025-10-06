NUMV: Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
今日NUMV汇率已更改-0.23%。当日，交易品种以低点38.57和高点38.68进行交易。
关注Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NUMV新闻
常见问题解答
NUMV股票今天的价格是多少？
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF股票今天的定价为38.58。它在38.57 - 38.68范围内交易，昨天的收盘价为38.67，交易量达到6。NUMV的实时价格图表显示了这些更新。
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF股票是否支付股息？
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF目前的价值为38.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.90%和USD。实时查看图表以跟踪NUMV走势。
如何购买NUMV股票？
您可以以38.58的当前价格购买Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF股票。订单通常设置在38.58或38.88附近，而6和-0.26%显示市场活动。立即关注NUMV的实时图表更新。
如何投资NUMV股票？
投资Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF需要考虑年度范围29.81 - 39.18和当前价格38.58。许多人在以38.58或38.88下订单之前，会比较-0.16%和。实时查看NUMV价格图表，了解每日变化。
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF的最高价格是39.18。在29.81 - 39.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF的绩效。
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF股票的最低价格是多少？
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF（NUMV）的最低价格为29.81。将其与当前的38.58和29.81 - 39.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NUMV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NUMV股票是什么时候拆分的？
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.67和6.90%中可见。
- 前一天收盘价
- 38.67
- 开盘价
- 38.68
- 卖价
- 38.58
- 买价
- 38.88
- 最低价
- 38.57
- 最高价
- 38.68
- 交易量
- 6
- 日变化
- -0.23%
- 月变化
- -0.16%
- 6个月变化
- 14.21%
- 年变化
- 6.90%
- 实际值
-
- 预测值
- $-94.837 B
- 前值
- $-85.541 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 4.2%
- 实际值
- -6.858 M
- 预测值
- 0.315 M
- 前值
- -0.961 M
- 实际值
- 1.334 M
- 预测值
- -0.345 M
- 前值
- -0.770 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.25%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值