NUMV: Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF

38.58 USD 0.09 (0.23%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日NUMV汇率已更改-0.23%。当日，交易品种以低点38.57和高点38.68进行交易。

关注Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NUMV新闻

常见问题解答

NUMV股票今天的价格是多少？

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF股票今天的定价为38.58。它在38.57 - 38.68范围内交易，昨天的收盘价为38.67，交易量达到6。NUMV的实时价格图表显示了这些更新。

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF股票是否支付股息？

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF目前的价值为38.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.90%和USD。实时查看图表以跟踪NUMV走势。

如何购买NUMV股票？

您可以以38.58的当前价格购买Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF股票。订单通常设置在38.58或38.88附近，而6和-0.26%显示市场活动。立即关注NUMV的实时图表更新。

如何投资NUMV股票？

投资Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF需要考虑年度范围29.81 - 39.18和当前价格38.58。许多人在以38.58或38.88下订单之前，会比较-0.16%和。实时查看NUMV价格图表，了解每日变化。

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF的最高价格是39.18。在29.81 - 39.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF的绩效。

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF股票的最低价格是多少？

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF（NUMV）的最低价格为29.81。将其与当前的38.58和29.81 - 39.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NUMV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NUMV股票是什么时候拆分的？

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.67和6.90%中可见。

日范围
38.57 38.68
年范围
29.81 39.18
前一天收盘价
38.67
开盘价
38.68
卖价
38.58
买价
38.88
最低价
38.57
最高价
38.68
交易量
6
日变化
-0.23%
月变化
-0.16%
6个月变化
14.21%
年变化
6.90%
29 十月, 星期三
12:30
USD
货品贸易帐
实际值
预测值
$​-94.837 B
前值
$​-85.541 B
12:30
USD
零售库存月率m/m
实际值
预测值
前值
12:30
USD
零售库存（不包括汽车）月率m/m
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
0.0%
预测值
1.7%
前值
4.2%
14:30
USD
EIA 原油库存变化
实际值
-6.858 M
预测值
0.315 M
前值
-0.961 M
14:30
USD
EIA 库欣原油库存变化
实际值
1.334 M
预测值
-0.345 M
前值
-0.770 M
18:00
USD
FOMC 会议声明
实际值
预测值
前值
18:00
USD
美联储利率决议
实际值
预测值
前值
4.25%
18:30
USD
联邦公开市场委员会(FOMC)新闻发布会
实际值
预测值
前值