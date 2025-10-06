KurseKategorien
NUMV: Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF

38.67 USD 0.32 (0.82%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NUMV hat sich für heute um -0.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.62 bis zu einem Hoch von 38.87 gehandelt.

Verfolgen Sie die Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von NUMV heute?

Die Aktie von Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) notiert heute bei 38.67. Sie wird innerhalb einer Spanne von 38.62 - 38.87 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 38.99 und das Handelsvolumen erreichte 32. Das Live-Chart von NUMV zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie NUMV Dividenden?

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF wird derzeit mit 38.67 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.15% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von NUMV zu verfolgen.

Wie kaufe ich NUMV-Aktien?

Sie können Aktien von Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) zum aktuellen Kurs von 38.67 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 38.67 oder 38.97 platziert, während 32 und 0.13% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von NUMV auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in NUMV-Aktien?

Bei einer Investition in Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF müssen die jährliche Spanne 29.81 - 39.18 und der aktuelle Kurs 38.67 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.08% und 14.48%, bevor sie Orders zu 38.67 oder 38.97 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von NUMV.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF?

Der höchste Kurs von Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) im vergangenen Jahr lag bei 39.18. Innerhalb von 29.81 - 39.18 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 38.99 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF?

Der niedrigste Kurs von Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) im Laufe des Jahres betrug 29.81. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 38.67 und der Spanne 29.81 - 39.18 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von NUMV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von NUMV statt?

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 38.99 und 7.15% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
38.62 38.87
Jahresspanne
29.81 39.18
Vorheriger Schlusskurs
38.99
Eröffnung
38.62
Bid
38.67
Ask
38.97
Tief
38.62
Hoch
38.87
Volumen
32
Tagesänderung
-0.82%
Monatsänderung
0.08%
6-Monatsänderung
14.48%
Jahresänderung
7.15%
29 Oktober, Mittwoch
12:30
USD
Warenhandelsbilanz
Akt
Erw
$​-94.837 B
Vorh
$​-85.541 B
12:30
USD
Lagerbestände der Einzelhändler m/m
Akt
Erw
Vorh
12:30
USD
Lagerbestände der Einzelhändler exkl. Autos m/m
Akt
Erw
Vorh
14:00
USD
Schwebende Hausverkäufe m/m
Akt
0.0%
Erw
1.7%
Vorh
4.2%
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermenge
Akt
-6.858 M
Erw
0.315 M
Vorh
-0.961 M
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermengen in Cushing, Oklahoma
Akt
1.334 M
Erw
-0.345 M
Vorh
-0.770 M
18:00
USD
FOMC-Kommuniqué
Akt
Erw
Vorh
18:00
USD
Fed Zinsentscheid
Akt
4.00%
Erw
Vorh
4.25%
18:30
USD
FOMC Pressekonferenz
Akt
Erw
Vorh