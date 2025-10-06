КотировкиРазделы
Валюты / NUMV
Назад в Рынок акций США

NUMV: Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF

38.58 USD 0.09 (0.23%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NUMV за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.57, а максимальная — 38.68.

Следите за динамикой Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости NUMV

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NUMV сегодня?

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) сегодня оценивается на уровне 38.58. Инструмент торгуется в пределах 38.57 - 38.68, вчерашнее закрытие составило 38.67, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NUMV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF?

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF в настоящее время оценивается в 38.58. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.90% и USD. Отслеживайте движения NUMV на графике в реальном времени.

Как купить акции NUMV?

Вы можете купить акции Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) по текущей цене 38.58. Ордера обычно размещаются около 38.58 или 38.88, тогда как 6 и -0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NUMV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NUMV?

Инвестирование в Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF предполагает учет годового диапазона 29.81 - 39.18 и текущей цены 38.58. Многие сравнивают -0.16% и 14.21% перед размещением ордеров на 38.58 или 38.88. Изучайте ежедневные изменения цены NUMV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF?

Самая высокая цена Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) за последний год составила 39.18. Акции заметно колебались в пределах 29.81 - 39.18, сравнение с 38.67 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF?

Самая низкая цена Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) за год составила 29.81. Сравнение с текущими 38.58 и 29.81 - 39.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NUMV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NUMV?

В прошлом Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.67 и 6.90% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
38.57 38.68
Годовой диапазон
29.81 39.18
Предыдущее закрытие
38.67
Open
38.68
Bid
38.58
Ask
38.88
Low
38.57
High
38.68
Объем
6
Дневное изменение
-0.23%
Месячное изменение
-0.16%
6-месячное изменение
14.21%
Годовое изменение
6.90%
29 октября, среда
12:30
USD
Баланс внешней торговли товарами
Акт.
Прог.
$​-94.837 млрд
Пред.
$​-85.541 млрд
12:30
USD
Товарные запасы в розничной торговле м/м
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей м/м
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
0.0%
Прог.
1.7%
Пред.
4.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
-6.858 млн
Прог.
0.315 млн
Пред.
-0.961 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
1.334 млн
Прог.
-0.345 млн
Пред.
-0.770 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.25%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.