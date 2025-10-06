- Обзор рынка
NUMV: Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
Курс NUMV за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.57, а максимальная — 38.68.
Следите за динамикой Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NUMV
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NUMV сегодня?
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) сегодня оценивается на уровне 38.58. Инструмент торгуется в пределах 38.57 - 38.68, вчерашнее закрытие составило 38.67, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NUMV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF?
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF в настоящее время оценивается в 38.58. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.90% и USD. Отслеживайте движения NUMV на графике в реальном времени.
Как купить акции NUMV?
Вы можете купить акции Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) по текущей цене 38.58. Ордера обычно размещаются около 38.58 или 38.88, тогда как 6 и -0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NUMV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NUMV?
Инвестирование в Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF предполагает учет годового диапазона 29.81 - 39.18 и текущей цены 38.58. Многие сравнивают -0.16% и 14.21% перед размещением ордеров на 38.58 или 38.88. Изучайте ежедневные изменения цены NUMV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF?
Самая высокая цена Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) за последний год составила 39.18. Акции заметно колебались в пределах 29.81 - 39.18, сравнение с 38.67 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF?
Самая низкая цена Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) за год составила 29.81. Сравнение с текущими 38.58 и 29.81 - 39.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NUMV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NUMV?
В прошлом Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.67 и 6.90% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 38.67
- Open
- 38.68
- Bid
- 38.58
- Ask
- 38.88
- Low
- 38.57
- High
- 38.68
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- -0.23%
- Месячное изменение
- -0.16%
- 6-месячное изменение
- 14.21%
- Годовое изменение
- 6.90%
- Акт.
-
- Прог.
- $-94.837 млрд
- Пред.
- $-85.541 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 0.0%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 4.2%
- Акт.
- -6.858 млн
- Прог.
- 0.315 млн
- Пред.
- -0.961 млн
- Акт.
- 1.334 млн
- Прог.
- -0.345 млн
- Пред.
- -0.770 млн
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.25%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.