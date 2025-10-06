- Visão do mercado
NUMV: Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
A taxa do NUMV para hoje mudou para -0.23%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 38.57 e o mais alto foi 38.68.
Veja a dinâmica do par de moedas Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
NUMV Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de NUMV hoje?
Hoje Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) está avaliado em 38.58. O instrumento é negociado dentro de 38.57 - 38.68, o fechamento de ontem foi 38.67, e o volume de negociação atingiu 6. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de NUMV em tempo real.
As ações de Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF pagam dividendos?
Atualmente Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF está avaliado em 38.58. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 6.90% e USD. Monitore os movimentos de NUMV no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de NUMV?
Você pode comprar ações de Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) pelo preço atual 38.58. Ordens geralmente são executadas perto de 38.58 ou 38.88, enquanto 6 e -0.26% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de NUMV no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de NUMV?
Investir em Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF envolve considerar a faixa anual 29.81 - 39.18 e o preço atual 38.58. Muitos comparam -0.16% e 14.21% antes de enviar ordens em 38.58 ou 38.88. Estude as mudanças diárias de preço de NUMV no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF?
O maior preço de Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) no último ano foi 39.18. As ações oscilaram bastante dentro de 29.81 - 39.18, e a comparação com 38.67 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF?
O menor preço de Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) no ano foi 29.81. A comparação com o preço atual 38.58 e 29.81 - 39.18 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de NUMV em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de NUMV?
No passado Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 38.67 e 6.90% após os eventos corporativos.
