NUMV: Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF

38.54 USD 0.13 (0.34%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NUMV a changé de -0.34% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 38.54 et à un maximum de 38.68.

Suivez la dynamique Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action NUMV aujourd'hui ?

L'action Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF est cotée à 38.54 aujourd'hui. Elle se négocie dans 38.54 - 38.68, a clôturé hier à 38.67 et son volume d'échange a atteint 15. Le graphique en temps réel du cours de NUMV présente ces mises à jour.

L'action Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF verse-t-elle des dividendes ?

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF est actuellement valorisé à 38.54. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 6.79% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de NUMV.

Comment acheter des actions NUMV ?

Vous pouvez acheter des actions Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF au cours actuel de 38.54. Les ordres sont généralement placés à proximité de 38.54 ou de 38.84, le 15 et le -0.36% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de NUMV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action NUMV ?

Investir dans Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 29.81 - 39.18 et le prix actuel 38.54. Beaucoup comparent -0.26% et 14.09% avant de passer des ordres à 38.54 ou 38.84. Consultez le graphique du cours de NUMV en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF ?

Le cours le plus élevé de Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF l'année dernière était 39.18. Au cours de 29.81 - 39.18, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 38.67 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF ?

Le cours le plus bas de Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) sur l'année a été 29.81. Sa comparaison avec 38.54 et 29.81 - 39.18 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de NUMV sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action NUMV a-t-elle été divisée ?

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 38.67 et 6.79% après les opérations sur titres.

Range quotidien
38.54 38.68
Range Annuel
29.81 39.18
Clôture Précédente
38.67
Ouverture
38.68
Bid
38.54
Ask
38.84
Plus Bas
38.54
Plus Haut
38.68
Volume
15
Changement quotidien
-0.34%
Changement Mensuel
-0.26%
Changement à 6 Mois
14.09%
Changement Annuel
6.79%
