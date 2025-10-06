QuotazioniSezioni
NUMV: Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF

38.54 USD 0.13 (0.34%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NUMV ha avuto una variazione del -0.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.54 e ad un massimo di 38.68.

Segui le dinamiche di Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni NUMV oggi?

Oggi le azioni Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF sono prezzate a 38.54. Viene scambiato all'interno di 38.54 - 38.68, la chiusura di ieri è stata 38.67 e il volume degli scambi ha raggiunto 15. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NUMV mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF pagano dividendi?

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF è attualmente valutato a 38.54. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 6.79% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NUMV.

Come acquistare azioni NUMV?

Puoi acquistare azioni Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF al prezzo attuale di 38.54. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 38.54 o 38.84, mentre 15 e -0.36% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NUMV sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni NUMV?

Investire in Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF implica considerare l'intervallo annuale 29.81 - 39.18 e il prezzo attuale 38.54. Molti confrontano -0.26% e 14.09% prima di effettuare ordini su 38.54 o 38.84. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NUMV con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF?

Il prezzo massimo di Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF nell'ultimo anno è stato 39.18. All'interno di 29.81 - 39.18, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 38.67 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF?

Il prezzo più basso di Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) nel corso dell'anno è stato 29.81. Confrontandolo con gli attuali 38.54 e 29.81 - 39.18 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NUMV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NUMV?

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 38.67 e 6.79%.

Intervallo Giornaliero
38.54 38.68
Intervallo Annuale
29.81 39.18
Chiusura Precedente
38.67
Apertura
38.68
Bid
38.54
Ask
38.84
Minimo
38.54
Massimo
38.68
Volume
15
Variazione giornaliera
-0.34%
Variazione Mensile
-0.26%
Variazione Semestrale
14.09%
Variazione Annuale
6.79%
