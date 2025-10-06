- Panoramica
NUMV: Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
Il tasso di cambio NUMV ha avuto una variazione del -0.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.54 e ad un massimo di 38.68.
Segui le dinamiche di Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
NUMV News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni NUMV oggi?
Oggi le azioni Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF sono prezzate a 38.54. Viene scambiato all'interno di 38.54 - 38.68, la chiusura di ieri è stata 38.67 e il volume degli scambi ha raggiunto 15. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NUMV mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF pagano dividendi?
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF è attualmente valutato a 38.54. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 6.79% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NUMV.
Come acquistare azioni NUMV?
Puoi acquistare azioni Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF al prezzo attuale di 38.54. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 38.54 o 38.84, mentre 15 e -0.36% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NUMV sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni NUMV?
Investire in Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF implica considerare l'intervallo annuale 29.81 - 39.18 e il prezzo attuale 38.54. Molti confrontano -0.26% e 14.09% prima di effettuare ordini su 38.54 o 38.84. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NUMV con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF?
Il prezzo massimo di Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF nell'ultimo anno è stato 39.18. All'interno di 29.81 - 39.18, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 38.67 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF?
Il prezzo più basso di Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) nel corso dell'anno è stato 29.81. Confrontandolo con gli attuali 38.54 e 29.81 - 39.18 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NUMV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NUMV?
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 38.67 e 6.79%.
- Chiusura Precedente
- 38.67
- Apertura
- 38.68
- Bid
- 38.54
- Ask
- 38.84
- Minimo
- 38.54
- Massimo
- 38.68
- Volume
- 15
- Variazione giornaliera
- -0.34%
- Variazione Mensile
- -0.26%
- Variazione Semestrale
- 14.09%
- Variazione Annuale
- 6.79%
- Agire
-
- Fcst
- $-94.837 B
- Prev
- $-85.541 B
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 0.0%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 4.2%
- Agire
- -6.858 M
- Fcst
- 0.315 M
- Prev
- -0.961 M
- Agire
- 1.334 M
- Fcst
- -0.345 M
- Prev
- -0.770 M
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 4.25%
- Agire
-
- Fcst
- Prev