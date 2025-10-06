クォートセクション
通貨 / NUMV
NUMV: Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF

38.28 USD 0.39 (1.01%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NUMVの今日の為替レートは、-1.01%変化しました。日中、通貨は1あたり38.21の安値と38.68の高値で取引されました。

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

NUMV News

よくあるご質問

NUMV株の現在の価格は？

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETFの株価は本日38.28です。38.21 - 38.68内で取引され、前日の終値は38.67、取引量は55に達しました。NUMVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETFの株は配当を出しますか？

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETFの現在の価格は38.28です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.07%やUSDにも注目します。NUMVの動きはライブチャートで確認できます。

NUMV株を買う方法は？

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETFの株は現在38.28で購入可能です。注文は通常38.28または38.58付近で行われ、55や-1.03%が市場の動きを示します。NUMVの最新情報はライブチャートで確認できます。

NUMV株に投資する方法は？

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETFへの投資では、年間の値幅29.81 - 39.18と現在の38.28を考慮します。注文は多くの場合38.28や38.58で行われる前に、-0.93%や13.32%と比較されます。NUMVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETFの株の最高値は？

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETFの過去1年の最高値は39.18でした。29.81 - 39.18内で株価は大きく変動し、38.67と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Nuveen ESG Mid-Cap Value ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETFの株の最低値は？

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF(NUMV)の年間最安値は29.81でした。現在の38.28や29.81 - 39.18と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NUMVの動きはライブチャートで確認できます。

NUMVの株式分割はいつ行われましたか？

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、38.67、6.07%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
38.21 38.68
1年のレンジ
29.81 39.18
以前の終値
38.67
始値
38.68
買値
38.28
買値
38.58
安値
38.21
高値
38.68
出来高
55
1日の変化
-1.01%
1ヶ月の変化
-0.93%
6ヶ月の変化
13.32%
1年の変化
6.07%
29 10月, 水曜日
12:30
USD
商品貿易収支
実際
期待
$​-94.837 B
$​-85.541 B
12:30
USD
小売在庫前月比
実際
期待
12:30
USD
小売在庫(自動車を除く)前月比
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
0.0%
期待
1.7%
4.2%
14:30
USD
EIA週間原油在庫
実際
-6.858 M
期待
0.315 M
-0.961 M
14:30
USD
EIAクッシングの原油備蓄の変化
実際
1.334 M
期待
-0.345 M
-0.770 M
18:00
USD
FOMC会合声明
実際
期待
18:00
USD
Fed金利決定
実際
4.00%
期待
4.25%
18:30
USD
FOMC記者会見
実際
期待