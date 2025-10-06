- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
NUMV: Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMVの今日の為替レートは、-1.01%変化しました。日中、通貨は1あたり38.21の安値と38.68の高値で取引されました。
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NUMV News
- 3 Firms In S&P 500 Worth Over $4 Trillion Each
- Is Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) a Strong ETF Right Now?
- Single Stock Volatility Bid Ahead Of Tech Earnings
- Gold Volatility Spikes To 5-Year High On Haven Demand
- World Markets Watchlist: October 20, 2025
- S&P 500 And Gold Volatility Traits
- Third Year In A Row Of Double-Digit S&P 500 Returns
- S&P 500 Earnings: Financial Sector Earnings Push Forward Estimates Higher
- S&P 500 Snapshot: Volatile See-Saw Week
- Policy Risks A Distant Second To The Real Economy
- Good Bubble, Bad Bubble
- International Annual Returns - Breakout In EMXC
- Is Bitcoin’s Popularity Undermining Its Use For Hedging Stock Market Risk?
- Fourth Quarter Strategic Income Outlook
- World Markets Watchlist: October 13, 2025
- S&P 500 Earnings: Crude Oil, First Brands, And Financials Set The Tone This Week
- Government Shutdown: What Investors May See In The Market
- U.S. Equities: A Constructive Setup For 2026
- S&P 500 Snapshot: Largest Loss In 6 Months
- Markets Weekly Outlook: Geopolitical Peace And Turmoil, Third Week Of Shutdown
- SPX Options Jump To Record 74% Market Share
- A Tale Of Two Markets: SPX Options’ Expanding Lead Vs. E-Minis
- Stocks Don't Mind Gridlock Or Shutdowns
- 2025 Buyback Spree Is Top-Heavy As Fewer Firms Repurchase Shares
よくあるご質問
NUMV株の現在の価格は？
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETFの株価は本日38.28です。38.21 - 38.68内で取引され、前日の終値は38.67、取引量は55に達しました。NUMVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETFの株は配当を出しますか？
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETFの現在の価格は38.28です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.07%やUSDにも注目します。NUMVの動きはライブチャートで確認できます。
NUMV株を買う方法は？
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETFの株は現在38.28で購入可能です。注文は通常38.28または38.58付近で行われ、55や-1.03%が市場の動きを示します。NUMVの最新情報はライブチャートで確認できます。
NUMV株に投資する方法は？
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETFへの投資では、年間の値幅29.81 - 39.18と現在の38.28を考慮します。注文は多くの場合38.28や38.58で行われる前に、-0.93%や13.32%と比較されます。NUMVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETFの株の最高値は？
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETFの過去1年の最高値は39.18でした。29.81 - 39.18内で株価は大きく変動し、38.67と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Nuveen ESG Mid-Cap Value ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETFの株の最低値は？
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF(NUMV)の年間最安値は29.81でした。現在の38.28や29.81 - 39.18と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NUMVの動きはライブチャートで確認できます。
NUMVの株式分割はいつ行われましたか？
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、38.67、6.07%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 38.67
- 始値
- 38.68
- 買値
- 38.28
- 買値
- 38.58
- 安値
- 38.21
- 高値
- 38.68
- 出来高
- 55
- 1日の変化
- -1.01%
- 1ヶ月の変化
- -0.93%
- 6ヶ月の変化
- 13.32%
- 1年の変化
- 6.07%
- 実際
-
- 期待
- $-94.837 B
- 前
- $-85.541 B
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 0.0%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 4.2%
- 実際
- -6.858 M
- 期待
- 0.315 M
- 前
- -0.961 M
- 実際
- 1.334 M
- 期待
- -0.345 M
- 前
- -0.770 M
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.00%
- 期待
- 前
- 4.25%
- 実際
-
- 期待
- 前