Nuveen ESG Mid-Cap Value ETFの現在の価格は38.28です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.07%やUSDにも注目します。NUMVの動きはライブチャートで確認できます。

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETFへの投資では、年間の値幅29.81 - 39.18と現在の38.28を考慮します。注文は多くの場合38.28や38.58で行われる前に、-0.93%や13.32%と比較されます。NUMVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETFの過去1年の最高値は39.18でした。29.81 - 39.18内で株価は大きく変動し、38.67と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Nuveen ESG Mid-Cap Value ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETFの株の最低値は？

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF(NUMV)の年間最安値は29.81でした。現在の38.28や29.81 - 39.18と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NUMVの動きはライブチャートで確認できます。