NUMV: Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
El tipo de cambio de NUMV de hoy ha cambiado un -1.01%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 38.21, mientras que el máximo ha alcanzado 38.68.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NUMV News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de NUMV hoy?
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) se evalúa hoy en 38.28. El instrumento se negocia dentro de 38.21 - 38.68; el cierre de ayer ha sido 38.67 y el volumen comercial ha alcanzado 55. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios NUMV en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF?
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF se evalúa actualmente en 38.28. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 6.07% y USD. Monitoree los movimientos de NUMV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de NUMV?
Puede comprar acciones de Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) al precio actual de 38.28. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 38.28 o 38.58, mientras que 55 y -1.03% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de NUMV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de NUMV?
Invertir en Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF implica tener en cuenta el rango anual 29.81 - 39.18 y el precio actual 38.28. Muchos comparan -0.93% y 13.32% antes de colocar órdenes en 38.28 o 38.58. Estudie los cambios diarios de precios de NUMV en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF?
El precio más alto de Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) en el último año ha sido 39.18. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 29.81 - 39.18, una comparación con 38.67 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF?
El precio más bajo de Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) para el año ha sido 29.81. La comparación con los actuales 38.28 y 29.81 - 39.18 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de NUMV en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de NUMV?
En el pasado, Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 38.67 y 6.07% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 38.67
- Open
- 38.68
- Bid
- 38.28
- Ask
- 38.58
- Low
- 38.21
- High
- 38.68
- Volumen
- 55
- Cambio diario
- -1.01%
- Cambio mensual
- -0.93%
- Cambio a 6 meses
- 13.32%
- Cambio anual
- 6.07%
- Act.
-
- Pronós.
- $-94.837 B
- Prev.
- $-85.541 B
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 0.0%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 4.2%
- Act.
- -6.858 M
- Pronós.
- 0.315 M
- Prev.
- -0.961 M
- Act.
- 1.334 M
- Pronós.
- -0.345 M
- Prev.
- -0.770 M
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.00%
- Pronós.
- Prev.
- 4.25%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.