시세섹션
통화 / NUMV
주식로 돌아가기

NUMV: Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF

38.54 USD 0.13 (0.34%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

NUMV 환율이 오늘 -0.34%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 38.54이고 고가는 38.68이었습니다.

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NUMV News

자주 묻는 질문

오늘 NUMV 주식의 가격은?

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF 주식은 당일 38.54에 가격이 책정되며 38.54 - 38.68 내에서 거래되고 어제의 종가는 38.67 였고 거래 볼륨은 15이었습니다. NUMV의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF은 현재 38.54로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 6.79% 및 USD를 지켜 봅니다. NUMV의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.

NUMV 주식을 매수하는 방법은?

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF의 주식을 현재 38.54의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 38.84 근처로 접수되며 15 및 -0.36%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 NUMV의 업데이트를 확인해 보세요.

NUMV 주식에 투자하는 방법은?

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF에 대한 투자시에는 연간 변동폭 29.81 - 39.18 및 현재 가격 38.54을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 -0.26% 및 14.09%를 비교합니다. NUMV 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF 주식 최고가는?

지난해 Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF의 최고가는 39.18였습니다. 29.81 - 39.18 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 38.67와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF의 움직임을 살펴보세요.

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF 최저가는?

연중 Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV)의 최저 가격은 29.81였습니다. 현재 38.54 및 29.81 - 39.18와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. NUMV의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.

NUMV 주식의 분할은 언제였는지?

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 38.67 및 6.79%에서 볼 수 있습니다.

일일 변동 비율
38.54 38.68
년간 변동
29.81 39.18
이전 종가
38.67
시가
38.68
Bid
38.54
Ask
38.84
저가
38.54
고가
38.68
볼륨
15
일일 변동
-0.34%
월 변동
-0.26%
6개월 변동
14.09%
년간 변동율
6.79%
29 10월, 수요일
12:30
USD
상품 무역 수지
활동
예측값
$​-94.837 B
훑어보기
$​-85.541 B
12:30
USD
소매 재고 m/m
활동
예측값
훑어보기
12:30
USD
소매 재고 제외 자동차 m/m
활동
예측값
훑어보기
14:00
USD
보류 중인 주택 판매 m/m
활동
0.0%
예측값
1.7%
훑어보기
4.2%
14:30
USD
EIA 원유 재고량 변동
활동
-6.858 M
예측값
0.315 M
훑어보기
-0.961 M
14:30
USD
EIA Cushing Crude Oil 재고 변동
활동
1.334 M
예측값
-0.345 M
훑어보기
-0.770 M
18:00
USD
FOMC 성명
활동
예측값
훑어보기
18:00
USD
연방 금리 결정
활동
예측값
훑어보기
4.25%
18:30
USD
FOMC 기자 회견
활동
예측값
훑어보기