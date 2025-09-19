- Genel bakış
NUMG: Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG fiyatı bugün 0.14% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 49.23 ve Yüksek fiyatı olarak 49.45 aralığında işlem gördü.
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
NUMG haberleri
Sıkça sorulan sorular
NUMG hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF hisse senedi 49.38 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 49.23 - 49.45 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 49.31 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 13 değerine ulaştı. NUMG canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF hisse senedi şu anda 49.38 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 9.56% ve USD değerlerini izler. NUMG hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
NUMG hisse senedi nasıl alınır?
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF hisselerini şu anki 49.38 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 49.38 ve Ask 49.68 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 13 ve günlük değişim oranı 0.30% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte NUMG fiyat hareketlerini takip edin.
NUMG hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 36.74 - 51.60 ve mevcut fiyatı 49.38 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 49.38 veya Ask 49.68 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.35% ve 6 aylık değişim oranı 13.75% değerlerini karşılaştırır. NUMG fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF hisse senedi yıllık olarak 51.60 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 36.74 - 51.60). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 49.31 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF performansını takip edin.
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) hisse senedi yıllık olarak en düşük 36.74 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 49.38 ve hareket ettiği yıllık aralık 36.74 - 51.60 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki NUMG fiyat hareketlerini izleyin.
NUMG hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 49.31 ve yıllık değişim oranı 9.56% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 49.31
- Açılış
- 49.23
- Satış
- 49.38
- Alış
- 49.68
- Düşük
- 49.23
- Yüksek
- 49.45
- Hacim
- 13
- Günlük değişim
- 0.14%
- Aylık değişim
- 1.35%
- 6 aylık değişim
- 13.75%
- Yıllık değişim
- 9.56%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $33.988 B
- Önceki
- $-78.311 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- $280.464 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- $358.775 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.485%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $11.24 B
- Önceki
- $16.01 B