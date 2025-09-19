NUMG hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF hisse senedi 49.38 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 49.23 - 49.45 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 49.31 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 13 değerine ulaştı. NUMG canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF hisse senedi şu anda 49.38 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 9.56% ve USD değerlerini izler. NUMG hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

NUMG hisse senedi nasıl alınır? Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF hisselerini şu anki 49.38 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 49.38 ve Ask 49.68 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 13 ve günlük değişim oranı 0.30% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte NUMG fiyat hareketlerini takip edin.

NUMG hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 36.74 - 51.60 ve mevcut fiyatı 49.38 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 49.38 veya Ask 49.68 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.35% ve 6 aylık değişim oranı 13.75% değerlerini karşılaştırır. NUMG fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF hisse senedi yıllık olarak 51.60 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 36.74 - 51.60). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 49.31 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF performansını takip edin.

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) hisse senedi yıllık olarak en düşük 36.74 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 49.38 ve hareket ettiği yıllık aralık 36.74 - 51.60 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki NUMG fiyat hareketlerini izleyin.