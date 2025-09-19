- 概要
NUMG: Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMGの今日の為替レートは、0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり49.23の安値と49.45の高値で取引されました。
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NUMG News
よくあるご質問
NUMG株の現在の価格は？
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETFの株価は本日49.37です。49.23 - 49.45内で取引され、前日の終値は49.31、取引量は9に達しました。NUMGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETFの株は配当を出しますか？
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETFの現在の価格は49.37です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.54%やUSDにも注目します。NUMGの動きはライブチャートで確認できます。
NUMG株を買う方法は？
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETFの株は現在49.37で購入可能です。注文は通常49.37または49.67付近で行われ、9や0.28%が市場の動きを示します。NUMGの最新情報はライブチャートで確認できます。
NUMG株に投資する方法は？
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETFへの投資では、年間の値幅36.74 - 51.60と現在の49.37を考慮します。注文は多くの場合49.37や49.67で行われる前に、1.33%や13.73%と比較されます。NUMGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETFの株の最高値は？
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETFの過去1年の最高値は51.60でした。36.74 - 51.60内で株価は大きく変動し、49.31と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETFの株の最低値は？
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF(NUMG)の年間最安値は36.74でした。現在の49.37や36.74 - 51.60と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NUMGの動きはライブチャートで確認できます。
NUMGの株式分割はいつ行われましたか？
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、49.31、9.54%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 49.31
- 始値
- 49.23
- 買値
- 49.37
- 買値
- 49.67
- 安値
- 49.23
- 高値
- 49.45
- 出来高
- 9
- 1日の変化
- 0.12%
- 1ヶ月の変化
- 1.33%
- 6ヶ月の変化
- 13.73%
- 1年の変化
- 9.54%