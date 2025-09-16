- Aperçu
NUMG: Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
Le taux de change de NUMG a changé de -0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 49.23 et à un maximum de 49.36.
Suivez la dynamique Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action NUMG aujourd'hui ?
L'action Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF est cotée à 49.27 aujourd'hui. Elle se négocie dans 49.23 - 49.36, a clôturé hier à 49.31 et son volume d'échange a atteint 5. Le graphique en temps réel du cours de NUMG présente ces mises à jour.
L'action Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF verse-t-elle des dividendes ?
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF est actuellement valorisé à 49.27. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 9.32% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de NUMG.
Comment acheter des actions NUMG ?
Vous pouvez acheter des actions Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF au cours actuel de 49.27. Les ordres sont généralement placés à proximité de 49.27 ou de 49.57, le 5 et le 0.08% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de NUMG sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action NUMG ?
Investir dans Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 36.74 - 51.60 et le prix actuel 49.27. Beaucoup comparent 1.13% et 13.50% avant de passer des ordres à 49.27 ou 49.57. Consultez le graphique du cours de NUMG en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF ?
Le cours le plus élevé de Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF l'année dernière était 51.60. Au cours de 36.74 - 51.60, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 49.31 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF ?
Le cours le plus bas de Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) sur l'année a été 36.74. Sa comparaison avec 49.27 et 36.74 - 51.60 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de NUMG sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action NUMG a-t-elle été divisée ?
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 49.31 et 9.32% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 49.31
- Ouverture
- 49.23
- Bid
- 49.27
- Ask
- 49.57
- Plus Bas
- 49.23
- Plus Haut
- 49.36
- Volume
- 5
- Changement quotidien
- -0.08%
- Changement Mensuel
- 1.13%
- Changement à 6 Mois
- 13.50%
- Changement Annuel
- 9.32%